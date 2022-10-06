ВС РФ за сутки потеряли 15 беспилотников и свыше 300 военнослужащих, — Генштаб (фото)
Девять дронов-камикадзе Shahed-136 были уничтожены силами ПВО на юге Украины.
За минувшие сутки подразделения ВС РФ в Украине потеряли 330 военнослужащих, 15 беспилотников и три реактивных системы залпового огня. Об этом говорится в свежей сводке Генерального штаба Вооруженных сил от 6 октября.
По данным ведомства, с первого дня полномасштабного вторжения Россия потеряла 61330 своих военнослужащих.
За минувшие сутки, как сказано в сводке Генштаба, подразделения ВСУ ликвидировали 330 российских захватчиков и 15 беспилотников оперативно-тактического уровня. Кроме этого, украинским военнослужащим удалось уничтожить три установки РСЗО и 13 единиц автомобильной техники.
Потери ВС РФ в Украине за 5 октября:
- личный состав — 330;
- танки — 14;
- боевые бронированные машины — 26;
- артиллерийские системы — 10;
- РСЗО — 3;
- беспилотники оперативно-тактического уровня — 15;
- автомобильная техника и цистерны с топливом — 13 единиц;
- спецтехника — 2 единицы.
Наибольшие потери ВС РФ, по данным Генерального штаба, понесли на Краматорском, Авдеевском и Криворожском направлениях.
Командование Воздушных сил ВСУ, в свою очередь, сообщает, что в ночь с 5 на 6 октября российские войска осуществили очередную атаку, используя иранские дроны-камикадзе Shahed-136. Подразделения противовоздушной обороны в зоне ответственности "Юг" смогли уничтожить девять вражеских беспилотников.
Напомним, ночью 5 октября ВС РФ атаковали Белую Церковь иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. В результате двойного удара в населенном пункте Киевской области были зафиксированы как минимум 6 прилетов и взрывов. Кроме этого, ранения после атаки дронов-камикадзе Shahed-136 получил один гражданский.
Дроны-камикадзе Shahed-136, по данным Командования Воздушных сил ВСУ, россияне запускали с оккупированных территорий на юге Украины. ВС РФ целенаправленно используют иранские беспилотники, пытаясь выявить слабые места в противовоздушной обороне.