Иранские дроны-камикадзе становятся опасными, ВСУ ищут "противоядие", — посол Пристайко

Беспилотники Shahed-136 уже использовались войсками РФ для убийства мирных жителей. Украинская армия ищет способы, как им противостоять, заявил посол Украины в Британии.

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Иранские беспилотники Shahed-136, которые российская армия использует в ходе полномасштабной войны, становятся очень опасными для Украины. Об этом в комментарии изданию Sky News в четверг, 6 октября, сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

"Посол заявил, что использование Россией беспилотников иранского производства становится "очень опасным"… Украинские силы пытались "найти противоядие" после нескольких случаев использования беспилотников для убийства мирных жителей", — говорится в публикации.

Также Пристайко рассказал журналистам, что Вооруженные силы Украины достаточно успешно продвигаются как на северном, так и на южном направлениях фронта.

Помимо этого дипломат прокомментировал обнаруженные в освобожденных населенных пунктах свидетельства военных преступлений со стороны российских военных, в частности, камеру пыток неподалеку от Изюма — по словам посла, войска РФ совершали зверства, так как были уверены, что "скроют это ото всех".

Shahed-136 — иранский дрон-камикадзе, впервые представленный в 2020 году, он задействуется для уничтожения наземных целей на большом расстоянии. Дальность полета аппарата составляет около 2500 км, а вес — около 200 кг, его длина — 3,5 м, размах крыльев — 2,5 м. Цель уничтожается боеголовкой, которая содержится в носовой части дрона.

Напомним, согласно последним данным ВСУ, за минувшие сутки Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили девять иранских беспилотников Shahed-136 на юге страны.

Ранее в украинских войска рассказали, как можно отличить Shahed-136 по звуку.

В сентябре мы писали об одном погибшем в результате атаки иранского беспилотника в Одессе.