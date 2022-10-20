Готовят санкции: США в ООН заявили об уверенности применения россиянами иранских дронов

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс обвинил Тегеран во лжи и заявил, что Вашингтон без колебаний введет санкции против Ирана.

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Соединенные Штаты в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявили, что Вашингтон обладает множеством доказательств что Россия использует иранские беспилотники для ударов по Украине. С таким заявлением для прессы выступил 19 октября официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам Вашингтон еще в июле этого года предупреждал о том, что Иран планирует передать России беспилотники для использования в войне против Украины.

"Теперь у нас есть множество доказательств того, что эти беспилотники используются для нанесения ударов по украинским гражданам и критически важной гражданской инфраструктуре", — отметил Прайс.

Представитель Госдепа также обвинил иранскую сторону во лжи и заявил, что Соединенные Штаты намерены без колебаний ввести против Тегерана санкции и применят другие инструменты воздействия в отношении тех, кто причастен к поставкам иранских дронов Москве.

Заявления в ООН представителей других стран

Постоянный представитель Франции в ООН Николя де Ривьер после заседания Совета подтвердил, что беспилотники были доставлены из Ирана в Россию и используются в Украине в нарушение резолюции. В разговоре с журналистами он рассказал, что в ходе закрытого обсуждения Совбеза Россия это опровергла, и процитировал заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова, который отрицал использование в Украине иранских беспилотников.

Ривьер убежден, что Пескову ни в коем случае верить нельзя, уже только потому, что он 23 февраля утверждал что Россия никогда не нападет на Украину.

"И я сказал, что больше никто в мире не верит заявлениям господина Пескова. Теперь он нам расскажет, что Россия никогда не покупала иранские беспилотники. Так что я думаю, что (его) доверие равно нулю", — сказал французский посол.

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В свою очередь постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани категорически отверг утверждения о том, что Иран передал БПЛА для использования в войне в Украине, назвав их необоснованными. Он обвинил некоторые страны в попытке начать кампанию по дезинформации с целью "ошибочно установить связь" с резолюцией ООН.

"Более того, Иран твердо убежден, что никакие поставки его вооружений, включая БПЛА, в какую-либо страну не нарушают резолюцию 2231", — заявил Иравани.

В ответ на это заместитель посла Великобритании в ООН Джеймс Кариуки написал в Твиттере, что отрицание Ираном того, что Россия использует иранские беспилотники для нацеливания на мирных жителей в Украине, "не выдерживает критики".

Ранее сообщалось что иранские беспилотники Shahed-136, применяемые Вооруженными силами РФ являются очень опасными для Украины. По словам посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, украинские военные ищет способы, как им противостоять.