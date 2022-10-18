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Прорахунок Заходу. Як Іран усіх перехитрив із дронами і чому Росія теж так може

"Ми змушені місяцями безуспішно канючити у союзників снаряди до HIMARS дальністю 300 км, тоді як противник методично знищує наші міста і вбиває наших людей, не отримуючи симетричної відповіді. Повна безкарність тільки збільшує його апетити. Якщо не завдавати симетричних ударів, дронів "раптово" може стати більше. Значно більше". Думка.

Роман Комиза
Роман Комиза
Співзасновник Center for Economic Integration and Sustainable Development, журналіст
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Аятола Ірану, Алі Хаменеї, президент Росії, Володимир Путін
Аятола Ірану Алі Хаменеї та президент Росії Володимир Путін вважають, що співпраця вигідна їм обом
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Треба визнати, що Захід недооцінив можливості воєнної промисловості Ірану, який здатний штампувати десятки тисяч "Шахидів" із дальністю польоту близько 2000 км.

А ми водночас дещо переоцінили можливості західних систем сучасних озброєнь, яких, до того ж, нам не так швидко і не так багато дають, як слід. І заразом сильно недооцінили власні сили та здібності щодо вирішення аналогічних завдань.

По-перше, щодо підготовки та розгортання навколо і всередині великих міст спеціально оснащених точок зі знищення дронів, що можна було б зробити без додаткового відволікання засобів ППО та ПРО — і, як кажуть багато експертів, власними коштами, яких у нас достатньо;

По-друге, з масового виробництва своїх дронів, які могли б завдати не менші, а то й більші проблеми супротивникові.

Ми змушені місяцями безуспішно канючити у союзників снаряди до HIMARS дальністю 300 км, тоді як супротивник методично знищує наші міста та вбиває наших людей, не отримуючи симетричної відповіді. Повна безкарність лише збільшує його апетити.

Я не здивуюся, якщо росіяни дуже скоро додадуть до іранських "Шахідів" свої власні аналоги, виробництво яких вони цілком можуть налагодити за кілька місяців, особливо якщо отримають критично важливі компоненти. Іран ж отримав.

А він, з огляду на все, як країна під багаторічними санкціями, не мав би нічого такого отримати. Отже, не треба недооцінювати Росію і не варто вважати, що не знайдеться той, хто їй у цьому не допоможе.

Інакше кажучи, дронів може "раптово" стати більше. Значно більше! Друзі, ця музика перських балалайок буде вічною, якщо не завдавати симетричних ударів.

І головне: у нашому приватному секторі все це практично вже є. Проблема, як і багато в чому іншому, у повній глухоті та сліпоті держави, яка наполегливо продовжує не помічати приватний сектор як фактор, а я сказав би, як основу сучасного ОПК.

Тільки уявіть, куди може долетіти аналогічний український дрон із дальністю польоту 1-2 тис км, запущений десь із Харківської області. А якщо одночасно буде запущено 100 таких дронів? І як цей фактор змінить "диспропорцію у можливостях" та подальший хід війни.

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