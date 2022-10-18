Прорахунок Заходу. Як Іран усіх перехитрив із дронами і чому Росія теж так може

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Треба визнати, що Захід недооцінив можливості воєнної промисловості Ірану, який здатний штампувати десятки тисяч "Шахидів" із дальністю польоту близько 2000 км.

А ми водночас дещо переоцінили можливості західних систем сучасних озброєнь, яких, до того ж, нам не так швидко і не так багато дають, як слід. І заразом сильно недооцінили власні сили та здібності щодо вирішення аналогічних завдань.

По-перше, щодо підготовки та розгортання навколо і всередині великих міст спеціально оснащених точок зі знищення дронів, що можна було б зробити без додаткового відволікання засобів ППО та ПРО — і, як кажуть багато експертів, власними коштами, яких у нас достатньо;

По-друге, з масового виробництва своїх дронів, які могли б завдати не менші, а то й більші проблеми супротивникові.

Ми змушені місяцями безуспішно канючити у союзників снаряди до HIMARS дальністю 300 км, тоді як супротивник методично знищує наші міста та вбиває наших людей, не отримуючи симетричної відповіді. Повна безкарність лише збільшує його апетити.

Я не здивуюся, якщо росіяни дуже скоро додадуть до іранських "Шахідів" свої власні аналоги, виробництво яких вони цілком можуть налагодити за кілька місяців, особливо якщо отримають критично важливі компоненти. Іран ж отримав.

А він, з огляду на все, як країна під багаторічними санкціями, не мав би нічого такого отримати. Отже, не треба недооцінювати Росію і не варто вважати, що не знайдеться той, хто їй у цьому не допоможе.

Інакше кажучи, дронів може "раптово" стати більше. Значно більше! Друзі, ця музика перських балалайок буде вічною, якщо не завдавати симетричних ударів.

І головне: у нашому приватному секторі все це практично вже є. Проблема, як і багато в чому іншому, у повній глухоті та сліпоті держави, яка наполегливо продовжує не помічати приватний сектор як фактор, а я сказав би, як основу сучасного ОПК.

Тільки уявіть, куди може долетіти аналогічний український дрон із дальністю польоту 1-2 тис км, запущений десь із Харківської області. А якщо одночасно буде запущено 100 таких дронів? І як цей фактор змінить "диспропорцію у можливостях" та подальший хід війни.

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