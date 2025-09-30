OpenAI та енергетична криза: як інтенсивне використання ШІ може обвалити світову економіку

Related video

OpenAI збільшила свою потужність у 9 разів (!), розпочавши 2025 рік із потужністю ~230 МВт, і планує перевищити 2 ГВт до кінця року. Далі ще цікавіше. Згідно з публікаціями кількох інсайдерів, Сем Альтман повідомив у внутрішній записці, що OpenAI має довгострокову мету — 250 ГВт до 2033 року, що "перевищить поточні енергетичні потужності всієї Індії".

Порівняння, ймовірно, стосується пікового попиту на електроенергію в Індії (нещодавно ~242-250 ГВт), а не загальної встановленої потужності (~496 ГВт) або поновлюваних джерел енергії (~232 ГВт).

Але в будь-якому разі, сама тенденція, яку видно вже зараз, і деякі плани щодо подальшого масштабування, які все частіше почали з'являтися у відкритому інформаційному просторі, вражають уяву.

Ключовою проблемою на цьому етапі стає питання про те, де брати стільки енергії в умовах зростаючого попиту на продукти ШІ-індустрії.

OpenAI має довгострокову мету — 250 ГВт до 2033 року, що "перевищить поточні енергетичні потужності всієї Індії"

Незалежно від того, наскільки просунутим уже став або стане ШІ, попит на продукти ШІ залишається значно незадоволеним. Будь-яке рішення, під капотом якого перебуває ШІ і яке зараз потрапляє до масового споживача або на нішевий ринок, викликає зростаючий попит, триггерить конкурентів і суміжні індустрії та спричиняє каскадний ефект в усіх напрямках світової економіки... десь швидше й помітніше, десь повільніше і не так очевидно, ясна річ. Це дуже добре видно на прикладі молодих компаній, які потрапляють у поле зору венчурної індустрії. Але я зараз не про це.

Продукти ШІ, які:

вже стали звичними і завойовують дедалі більшу аудиторію, викликаючи мережевий ефект, змушують рухатися в тому ж напрямку конкурентів і запускають ланцюгову реакцію інтеграції компонентів ШІ в суміжних індустріях, "за аналогією" можна поширити на все нові й нові напрямки, охоплюючи нові сектори економіки, країни та регіони (а це завжди відбувається, поки живий капіталізм), г) запускають гонку боротьби за підвищення продуктивності серед самих операторів в індустрії ШІ,

створюватимуть дедалі більший попит на енергію.

І ось тут, увага, головне питання! Що відбуватиметься швидше: зростання попиту на продукти ШІ чи зростання введення в експлуатацію нових потужностей енергогенерації?

Важливо

Обережно, з вами працює ШІ: які правила безпеки потрібно дотримуватися при контакті зі штучним інтелектом

Не слід забувати й про те, що в ці перегони (прямо чи опосередковано), окрім США, також долучаться Китай (уже там), Європа, деякі країни Азії, потім, імовірно, інші регіони... тому що окремі продукти ШІ перетворяться на "стратегічний ресурс", подібний до ядерних технологій, і широкий доступ до нього буде сильно обмежений. Тобто кожна країна захоче мати хоч щось своє, у межах можливостей, звісно.

Таким чином, якщо цей попит не буде задоволений, то на нас очікує масштабна енергетична криза — і удар по світовій економіці може прийти звідти, звідки не чекали...

Як уже траплялося не раз, особливо з таким "рідкісним явищем", як енергетична криза.

Джерело.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.