Як поховати газопровід до Європи: за що насправді воюють у Сирії

Війна в Сирії — це інструмент, що дає змогу поховати проєкт газопроводу між Катаром і Європою з логістичним хабом у Туреччині.

Якби газопровід було побудовано, природний газ із супергігантського нафтогазового родовища Північне/Південний Парс потрапив би до європейських споживачів.

За даними Міжнародного енергетичного агентства (IEA), родовище Північне/Південний Парс є найбільшим у світі і містить приблизно 51 трлн кубічних метрів природного газу і близько 50 млрд барелів газових конденсатів.

Оцінки катарської ділянки становлять ~25 трлн м3 видобувного газу, що становить майже 99% від загальних доведених запасів газу Катару та 14% від світових доведених запасів газу.

Проєкти газопроводів до Європи з Катару та Ірану

Якщо простими словами, то газу з родовища Північне/Південний Парс вистачить, щоб повністю закривати всі потреби Європи без залучення будь-яких інших постачальників.

Якщо ще конкретніше: поставки газу з РФ будуть взагалі не потрібні. У принципі!

У 2009 році колишній міністр закордонних справ Франції Дюма заявив, що Асад відмовився надавати свою територію для проведення гілки, нібито для того, щоб "захистити інтереси Росії, союзника Сирії, яка є ключовим постачальником газу в Європу".

Жодна війна не починається просто так...

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо