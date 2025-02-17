Європа плюс Китай проти США: якою могла б бути відповідь на нову політику Трампа

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Якщо Трамп так рветься провернути Big Deal з росіянами, діючи цілком щиро у своїх стратегічних цілях (а це так), щоб "відірвати Росію від Китаю", але збирається робити це не власним коштом, а на шкоду інтересам Європи (а це, як уже очевидно, теж так), то чому б тоді Європі не використати цю формулу у своїй контрстратегії?

Чому Європі не підморгнути Китаю? Хто в цих умовах засудить?

Думаю, що Китай це прекрасно розуміє. І вже напевно вибудовує схеми підходів до європейців у нових умовах, що склалися. Важливо, щоб європейці не велися на ці китайські схеми, а вибудовували власні в дусі своїх великих європейських предків (divide et impera). Генерували ініціативи на випередження. Як, власне, і Україна, яка могла б зараз дуже органічно виглядати як колективний (в альянсі з іншими європейськими країнами), так і цілком самостійний гравець.

Зближення Європи з Китаєм (точніше, неминучість такого зближення) — це найшвидша і найпростіша протиотрута до антиєвропейської політики Трампа.

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