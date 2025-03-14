Європа показує зуби: про що свідчить зліт акцій німецького Rheinmetall

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А тим часом європейський Rheinmetall зростає як на дріжджах: німецький військовий гігант злетів майже на +70% тільки за останній місяць... і це в той час, коли валиться американський ринок.

З січня 2025 року акції Rheinmetall зросли на +104,64%

+8,23% — за сьогодні

+4,92% — за 5 днів

+70,05% — за місяць

+136,97% — за 6 місяців

+195,48% — за рік

Для порівняння, гігант американського ВПК Lockheed Martin з початку року впав на -5,48%, за 6 місяців на -19,17%.

"Німецький концерн Rheinmetall AG є одним із найбільших виробників військової техніки та озброєння в Німеччині та Європі. У 2024 році концерн збільшив виручку на 36%, а скоригований операційний прибуток (EBIT) — у 1,6 раза, водночас обидва показники оновили рекорди", — повідомила пресслужба компанії в середу, 12 березня.

Виручка Rheinmetall становила €9,751 млрд, а EBIT без урахування разових чинників — €1,478 млрд. Портфель замовлень також встановив новий історичний максимум, збільшившись на 44% до €55 млрд.

Чистий прибуток компанії зріс до €717 млн, або €16,51 з розрахунку на акцію, з €535 млн і €12,32 на акцію, у 2023 році, відповідно.

Мораль цієї казки проста: Європа повинна і може прискорено озброюватися. Це корисно для економіки, для безпеки і для миру в усьому світі. Вибачте за банальність, але зараз це саме так))

Si vis pacem, para bellum.

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