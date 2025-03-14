Европа показывает зубы: о чем говорит взлет акций немецкого Rheinmetall

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А тем временем европейский Rheinmetall растет как на дрожжах: немецкий военный гигант взлетел почти на +70% только за последний месяц… и это в то время, когда валится американский рынок.

С января 2025 года акции Rheinmetall выросли на +104,64%

+8,23% — за сегодня

+4,92% — за 5 дней

+70,05% — за месяц

+136,97% — за 6 месяцев

+195,48% — за год

Для сравнения, гигант американского ВПК Lockheed Martin с начала года упал на -5,48%, за 6 месяцев на -19,17%.

"Немецкий концерн Rheinmetall AG является одним из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. В 2024 году концерн увеличил выручку на 36%, а скорректированную операционную прибыль (EBIT) — в 1,6 раза, при этом оба показателя обновили рекорды", — сообщила пресс-служба компании в среду, 12 марта.

Выручка Rheinmetall составила €9,751 млрд, а EBIT без учета разовых факторов — €1,478 млрд. Портфель заказов также установил новый исторический максимум, увеличившись на 44% до €55 млрд.

Чистая прибыль компании выросла до €717 млн, или €16,51 в расчете на акцию, с €535 млн и €12,32 на акцию, в 2023 году, соответственно.

Мораль этой сказки проста: Европа должна и может ускоренно вооружаться. Это полезно для экономики, для безопасности и для мира во всем мире. Простите за банальность, но сейчас это именно так))

Si vis pacem, para bellum.

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