В Германии мы строим быстрее: Rheinmetall недовольна "бюрократическими барьерами" Украины

Гендиректор концерна Армин Паппергер отметил, что в Германии Rheinmetall получила разрешение на производство боеприпасов всего за несколько недель.

Related video

Руководство немецкого оружейного гиганта Rheinmetall критикует украинских чиновников за бюрократические проволочки. Генеральный директор компании Армин Паппергер в интервью Deutsche Welle заявил о задержках в получении разрешений на строительство производственных мощностей в Украине. По его словам, процесс получения необходимых документов затягивается дольше, чем ожидалось.

"Мы строим заводы быстрее в Германии, чем в Украине. Причина в том, что в Германии почти полностью устранены бюрократические барьеры. Например, для завода по производству компонентов для истребителя F-35 и крупнейшего в Европе завода по производству боеприпасов в Нижней Саксонии мы получили разрешение всего за несколько недель. В Украине процесс идет медленнее", – рассказал Паппергер.

Несмотря на эти трудности, глава Rheinmetall признал, что сотрудничество с украинскими властями развивается. Он отметил активное участие в этом процессе президента Украины Владимира Зеленского.

"В целом, сотрудничество с Министерством обороны и Министерством промышленности Украины развивается хорошо. Кроме того, президент Украины активно участвует в принятии решений и поддерживает прогресс", – добавил Паппергер.

Важно

Россия хотела убить главу оборонного гиганта Rheinmetall Паппергера: он назвал причину

Подобные проблемы ранее озвучивал генеральный директор турецкой компании Baykar Халук Байрактар. В интервью, опубликованном в январе 2023 года, он рассказал, что подключение завода к электросетям в Украине требовало значительных затрат и времени.

"Чтобы построить завод, нам нужно подключиться к электросети, а они говорят, что это будет стоить 10 миллионов долларов и займет два года. Как вам такое?" – говорил Байрактар, сравнивая процесс с Турцией, где такие подключения бесплатны и выполняются в течение одной-двух недель.

Напомним, первый из четырех запланированных заводов немецкого оружейного концерна Rheinmetall в Украине заработал в октябре прошлого года. По словам гендиректора компании Армина Паппергера, завод обслуживает БМП и основные боевые танки.