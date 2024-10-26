В Украине заработал первый завод Rheinmetall: у Путина уже угрожают "салютом"

Директор концерна Армин Паппергер рассказал, что завод обслуживает БМП и главные боевые танки. Экс-президент России Дмитрий Медведев, комментируя запуск предприятия, заявил, что Москва с нетерпением "ждет праздничный салют" прямо на производстве.

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В Украине уже заработал первый из четырех запланированных заводов немецкого оружейного концерна Rheinmetall. Об этом рассказал директор концерна Армин Паппергер в интервью ТСН.

"Дела продвигаются. Первый завод уже готов. Второй на подходе. И я теперь настаиваю на том, чтобы ускорить все это, потому что времени у нас нет, мы не должны его терять", — отметил он.

Армин Паппергер добавил, что сейчас завод обслуживает боевые машины пехоты, но также главные боевые танки. Поэтому это очень продуктивное совместное предприятие. Компания владеет 51% акций этого предприятия.

По словам директора концерна, Rheinmetall находится на пути к строительству порохового завода, завода по изготовлению боеприпасов в Украине. Также планируется наладить производство систем ПВО для защиты.

Открытие завода Rheinmetall: в РФ отреагировали

В России уже отреагировали на открытие первого завода концерна Rheinmetall. Заместитель секретаря Совета безопасности России и экс-президент РФ Дмитрий Медведев отметил, что "ожидает праздничного российского салюта", намекая на возможный удар.

"Немецкий концерн Rheinmetall запустил в работу первый из четырех военных заводов в Украине. Как и обещали ранее, с нетерпением ждем праздничный российский салют прямо на производстве", — написал заместитель секретаря Совета безопасности России и экс-президент РФ Дмитрий Медведев

Напомним, немецкий оборонный концерн Rheinmetall в июле получил свой первый важный заказ от украинского правительства на строительство в Украине завода по производству боеприпасов. Тогда отмечалось, что боеприпасы планируют выпускать уже через два года.