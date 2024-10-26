В Україні запрацював перший завод Rheinmetall: у Путіна вже погрожують "салютом"

Директор концерну Армін Паппергер розповів, що завод обслуговує БМП та головні бойові танки. Експрезидент Росії Дмитро Медведєв, коментуючи запуск підприємства, заявив, що Москва з нетерпінням "чекає на святковий салют" прямо на виробництві.

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В Україні вже запрацював перший із чотирьох запланованих заводів німецького збройового концерну Rheinmetall. Про це розповів директор концерну Армін Паппергер в інтервʼю ТСН.

"Справи просуваються. Перший завод уже готовий. Другий на підході. І я тепер наполягаю на тому, щоби прискорити все це, бо часу в нас немає, ми не маємо його втрачати", — зазначив він.

Армін Паппергер додав, що зараз завод обслуговує бойові машини піхоти, але також головні бойові танки. Тож це дуже продуктивне спільне підприємство. Компанія володіє 51% акцій цього підприємства.

За словами директора концерну, Rheinmetall перебуває на шляху до будівництва порохового заводу, заводу з виготовлення боєприпасів в Україні. Також планується налагодити виробництво систем ППО для захисту.

Відкриття заводу Rheinmetall: у РФ відреагували

В Росії вже відреагували на відкриття першого заводу концерну Rheinmetall. Заступник секретаря Ради безпеки Росії і експрезидент РФ Дмитро Медведєв зазначив, що "очікує святкового російського салюту", натякаючи на можливий удар.

"Німецький концерн Rheinmetall запустив у роботу перший із чотирьох військових заводів в Україні. Як і обіцяли раніше, з нетерпінням чекаємо на святковий російський салют прямо на виробництві", — написав заступник секретаря Ради безпеки Росії і експрезидент РФ Дмитро Медведєв

Нагадаємо, німецький оборонний концерн Rheinmetall в липні отримав своє перше важливе замовлення від українського уряду на будівництво в Україні заводу з виробництва боєприпасів. Тоді зазначалось, що боєприпаси планують випускати вже через два роки.