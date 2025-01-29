Россия хотела убить главу оборонного гиганта Rheinmetall Паппергера: он назвал причину

Глава крупнейшего в мире производителя вооружений стал целью российских агентов. Планам Кремля противостояли разведки США и Германии, заявили чиновники НАТО.

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Россия хотела убить главу немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, так как она недовольна западным вооружением. Об этом он сообщил в комментарии информационному агентству BNS.

"Cовершенно очевидно, что такие страны, как Россия, не очень довольны. Мы — крупнейший в мире производитель крупнокалиберных боеприпасов и помогаем западным странам защитить себя", — заявил он.

В настоящее время о безопасности главы концерна заботится полиция. Планы Кремля могли сорвать разведки США и Германии, это была лишь часть усилий РФ по убийству руководителей оборонной промышленности по Европе.

Заместитель помощника генерального секретаря НАТО по инновациям, гибридным и кибертехнологиям Джеймс Аппатурай подтвердил покушение российских агентов на Паппергера.

В НАТО наблюдали случаи саботажа последние два года, направленные на различные диверсии, нападения на собственность политиков и заговоры ради убийств глав оборонных заводов, включая главу Rheinmetall, рассказал он.

С целью осуществления планов были завербованы работники завода через Интернет.

"Нам нужен военный менталитет, в том числе и потому, что против всех наших стран ведется непрерывная и нарастающая кампания дестабилизации", — подытожил Аппатурай.

Напомним, Владимир Зеленский ранее перечислил гарантии безопасности, которые подошли бы Украине. План включает финансовую и военную помощь от Штатов.

Литва и Эстония стали первыми странами НАТО, которые обещают тратить больше 5% ВВП на оборону. Это стало реакцией на "конструктивное давление" президента США Дональда Трампа.