Росія хотіла вбити главу оборонного гіганта Rheinmetall Паппергера: він назвав причину

Очільник найбільшого у світі виробника озброєнь став ціллю російських агентів. Планам Кремля протистояли розвідки США та Німеччини, заявили чиновники НАТО.

Related video

Росія хотіла вбити главу німецького оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера, оскільки вона незадоволена західним озброєнням. Про це він повідомив у коментарі інформаційному агентству BNS.

"Цілком очевидно, що такі країни, як Росія, не дуже задоволені. Ми — найбільший у світі виробник великокаліберних боєприпасів і допомагаємо західним країнам захистити себе", — заявив він.

Наразі про безпеку глави концерну дбає поліція. Плани Кремля могли зірвати розвідки США та Німеччини, це була лише частина зусиль РФ щодо вбивства керівників оборонної промисловості по Європі.

Заступник помічника генерального секретаря НАТО з інновацій, гібридних і кібертехнологій Джеймс Аппатурай підтвердив замах російських агентів на Паппергера.

У НАТО спостерігали випадки саботажу останні два роки, спрямовані на різноманітні диверсії, напади на власність політиків і змови заради вбивств голів оборонних заводів, включно з главою Rheinmetall, розповів він.

З метою здійснення планів було завербовано працівників заводу через Інтернет.

"Нам потрібен військовий менталітет, зокрема й тому, що проти всіх наших країн ведеться безперервна і наростаюча кампанія дестабілізації", — підсумував Аппатурай.

Нагадаємо, Володимир Зеленський раніше перерахував гарантії безпеки, які підійшли б Україні. План включає фінансову та військову допомогу від Штатів.

Литва та Естонія стали першими країнами НАТО, які обіцяють витрачати більше 5% ВВП на оборону. Це стало реакцією на "конструктивний тиск" президента США Дональда Трампа.