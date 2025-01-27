Гарантии наподобие израильских: Зеленский назвал предложения, которые хотел бы увидеть от партнеров (видео)

По словам президента Украины, Израиль получает технологии, ПВО и деньги. Более того, союзники не только помогают ему отбивать ракеты, но и наносят удары по его врагам.

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Гарантии безопасности подобные тем, что имеет Израиль, подошли бы Украине. Они включают финансовую и военную поддержку со стороны США, которая исчисляется миллиардами долларов ежегодно. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью итальянской журналистке Чечилии Сали для газеты Il Foglio. 8 января она была освобождена из иранского плена.

11:14 — Зеленский о гарантиях безопасности по формату Израиля

Глава государства предположил, что Израиль, вероятно, обладает ядерным оружием, хотя эта информация не является официальной.

"Кто реально знает четко, что имеет Израиль? Израиль имеет деньги и поддержку от США, это факт. Она в миллиардах, рассчитывается ежегодно. Имеет ли Израиль ядерное оружие, как вы считаете? Я думаю, имеет. Ну, это не публичная информация. Все говорят об этом — вроде бы имеют, вроде бы не имеют, но мы понимаем...", — рассуждает Зеленский.

Президент припомнил, что массированная ракетная атака на Израиль из Ирана закончилась тем, что ракеты сбивал не только Израиль.

"Кто сбивал ракеты? Кроме союзников США или блока НАТО на Ближнем Востоке как Иордания? Авиация Соединенных Штатов, Британия, Франция. НАТО. А что такое НАТО? То есть были союзники, которые сбивали эти ракеты всеми своими возможностями. Если нам предлагаются такие гарантии безопасности "НАТО, но не НАТО", то есть в любой момент армии других стран воюют, то я бы хотел в деталях увидеть эти предложения. Это очень неплохие предложения. Да, конечно это не НАТО, но это на пути к НАТО. Несмотря на то, когда оно будет. Это прекрасные предложения: технологии, ПВО, деньги Израиль получает. То есть развивается. Это факт. Мало того, что отражаются ракеты, еще нанесение ударов было по их врагам", — сказал Зеленский.

Президент прокомментировал позиции Израиля относительно войны России против Украины. Он считает, что Киев не получил военной помощи от Израиля, потому что тот стремился быть в балансе между РФ и Украиной, однако, по мнению Зеленского, сейчас начинает менять свою позицию.

"Да, я спрашивал у Израиля, всех руководителей, чтобы помогли мне с военной помощью. Они не помогли. Они сказали нет. Они хотели быть в балансе с Россией, с нами, между нами. Но я думаю, что сейчас они начали менять позицию", — заявил Зеленский.

Напомним, в интервью итальянскому телеканалу RaiNews24 Владимир Зеленский сказал, что мечтой Киева в 2025 году является получение гарантий безопасности и окончание войны.

Фокус выяснял, какие гарантии безопасности НАТО будет предлагать Украине и согласится ли на это Киев.