Гарантії на зразок ізраїльських: Зеленський назвав пропозиції, які хотів би побачити від партнерів (відео)

За словами президента України, Ізраїль отримує технології, ППО і гроші. Ба більше, союзники не лише допомагають йому відбивати ракети, але й завдають ударів по його ворогах.

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Гарантії безпеки подібні до тих, що має Ізраїль, підійшли б Україні. Вони включають фінансову та військову підтримку з боку США, яка обчислюється мільярдами доларів щороку. Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio. 8 січня вона була звільнена з іранського полону.

11:14 - Зеленський про гарантії безпеки за форматом Ізраїлю

Глава держави припустив, що Ізраїль, ймовірно, володіє ядерною зброєю, хоча ця інформація не є офіційною.

"Хто реально знає чітко, що має Ізраїль? Ізраїль має гроші та підтримку від США, це факт. Вона в мільярдах, розраховується щорічно. Чи має Ізраїль ядерну зброю, як ви вважаєте? Я думаю, має. Ну, це не публічна інформація. Усі говорять про це — начебто мають, начебто не мають, але ми розуміємо…", — розмірковує Зеленський.

Президент пригадав, що масована ракетна атака на Ізраїль з Ірану закінчилася тим, що ракети збивав не тільки Ізраїль.

"Хто збивав ракети? Окрім союзників США або блоку НАТО на Близькому Сході як Йорданія? Авіація Сполучених Штатів, Британія, Франція. НАТО. А що таке НАТО? Тобто були союзники, які збивали ці ракети всіма своїми можливостями. Якщо нам пропонуються такі гарантії безпеки "НАТО, але не НАТО", тобто в будь-який момент армії інших країн воюють, то я б хотів в деталях побачити ці пропозиції. Це дуже непогані пропозиції. Так, авжеж це не НАТО, але це на шляху до НАТО. Незважаючи на те, коли воно буде. Це прекрасні пропозиції: технології, ППО, гроші Ізраїль отримує. Тобто розвивається. Це факт. Мало того, що відбиваються ракети, ще нанесення ударів було по їхніх ворогах", — сказав Зеленський.

Президент прокоментував позиції Ізраїлю щодо війни Росії проти України. Він вважає, що Київ не отримав військової допомоги від Ізраїлю, бо той прагнув бути у балансі між РФ та Україною, однак, на думку Зеленського, зараз починає змінювати свою позицію.

"Так, я запитував у Ізраїлю, всіх керівників, щоб допомогли мені з військовою допомогою. Вони не допомогли. Вони сказали ні. Вони хотіли бути в балансі з Росією, з нами, між нами. Але я думаю, що зараз вони почали змінювати позицію", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, в інтервʼю італійському телеканалу RaiNews24 Володимир Зеленський сказав, що мрією Києва у 2025 році є отримання гарантій безпеки й закінчення війни.

Фокус з’ясовував, які гарантії безпеки НАТО пропонуватиме Україні і чи погодиться на це Київ.