Журнал Foreign Policy дізнався варіанти гарантій безпеки України, які може надати НАТО. Про що йдеться та чи погодиться на окреслені пропозиції офіційний Київ, з’ясовував Фокус.

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Країни Північноатлантичного альянсу можуть запропонувати Україні як гарантію безпеки після припинення вогню постійну економічну та військову допомогу протягом кількох років, розповів журналу Foreign Policy неназваний високопоставлений західний чиновник. Як другий сценарій, він назвав поширення 5-ї статті НАТО на Україну в разі нового нападу. П’ята стаття, нагадаємо, передбачає, що напад на члена НАТО розглядається як напад на альянс і передбачає колективний захист. Однак, як пояснило джерело Foreign Policy, проти цього варіанту наразі виступають окремі країни — члени військово-політичного блоку.

Чому НАТО може стати розмінною переговорною монетою

Натомість президент Зеленський в інтерв’ю Bloomberg заявив, що готовий піти на переговори з Росією лише тоді, коли США нададуть Києву гарантії безпеки. Водночас глава держави підкреслив, що безпосередньо Дональд Трамп може вплинути на те, чи вступить Україна до НАТО у майбутньому: "Все залежить від США. Якщо Трамп буде готовий бачити Україну в НАТО, ми будемо в НАТО, усі будуть за. Якщо президент Трамп не буде готовий бачити нас в НАТО — ми не будемо в НАТО". Окремо Володимир Зеленський наголосив, що є чотири країни, які не підтримують Україну в НАТО: США, Німеччина, Словаччина і Угорщина.

Загалом варіантів безпекових гарантій чимало, але тут все замикається на тому, яку позицію з цього питання займе Трамп

Тим часом російська сторона вважає дискусії про гарантії безпеки для України від НАТО і окремо з боку США "передчасними". Водночас, спілкуючись із російськими журналістами, спікер Путіна Пєсков зазначив, що Кремль уважно спостерігає за риторикою та заявами пана Трампа і залишається готовим "до рівноправного і взаємоповажного діалогу". Однак сигналів від нової адміністрації у Вашингтоні про організацію діалогу між РФ та США поки що не надходило. "Чекаємо на сигнали", — резюмував Пєсков. Що ж стосується безпосередньо Путіна, то він раніше прямо не виступав проти надання гарантій безпеки для України, але говорив про необхідність "не створювати таким способом загрози для РФ", до яких традиційно належить членство Києва в Альянсі.

Відтермінування вступу України до НАТО означає пошук інших механізмів гарантувати країні захист на випадок наступної агресії з боку РФ Фото: dpa-international.com

Своєю чергою генсек НАТО Март Рютте, перебуваючи на традиційному щорічному форумі у швейцарському Давосі, заявив, що вважає неприпустимими поступки Росії у вигляді обіцянки, що Україну чи якусь іншу державу не візьмуть у НАТО. Говорячи про те, яким є майбутнє України в Альянсі в контексті очікуваних переговорів про припинення російсько-української війни, пан Рютте підкреслив: "Є зобов’язання, що Україна стане членом НАТО. Питання зараз стоїть про те, як саме це станеться".

Пєсков: "Кремль уважно спостерігає за риторикою та заявами пана Трампа і залишається готовим "до рівноправного і взаємоповажного діалогу"

Окремо генсек НАТО акцентував, що вбачає головним завданням для західних партнерів допомогти Києву отримати якнайкращу переговорну позицію. "Ми маємо дати зрозуміти, що Володимир Володимирович Путін не має права вето і не має голосу щодо того, хто у майбутньому може стати членом НАТО. Лише якщо він сам хоче у НАТО — але не думаю, що це так, тож йому нічого сказати щодо цього. Ми маємо дуже чітко донести це", — підсумував Марк Рютте.

Чи дійсно Київ готовий обміняти НАТО на гарантії безпеки

У тому, що наразі вище українське керівництво намагається, відтермінувавши вступ України до НАТО на післявоєнний час, заповнити цей вакуум гарантіями безпеки, переконаний політолог Олексій Якубін. Зокрема, у розмові з Фокусом експерт зауважив: "Судячи з усього, Трамп готовий викласти карту НАТО на переговорний стіл в частині відтермінування питання прийняття України. І в ситуації, що склалася, Київ, як мені видається, намагається обміняти НАТО на такі гарантії безпеки, які б у разі другого нападу Росії дійсно передбачали б задіяння 5-ї статті НАТО. Загалом варіантів безпекових гарантій чимало, але тут все замикається на тому, яку позицію з цього питання займе Трамп. А Трамп, з того, що я бачу, наразі рухається в парадигмі мирного плану Келлога".

Трамп розраховує на реалізацію мирного плану Келлога, кажуть експерти

Підкресливши, що у Трампа не проглядається якогось іншого алгоритму дій, які б виходили за межі "плану Келлога", політолог резюмував: "Якщо проаналізувати останні досить резонансні заяви президента США, ми побачимо, що вони цілком вписуються в бачення Кіта Келлога. Поряд з тим, на мою думку, дуже багато що вирішить, зокрема в контексті гарантій безпеки, перша телефонна розмова Трампа з Путіним, а згодом і їхня зустріч. В будь-якому разі потрібно розуміти, що без гарантій безпеки Україна не пристане бодай на якусь домовленість про зупинення війни".

Які гарантії безпеки є прийнятними для України

Коментуючи Фокусу інформацію Foreign Policy щодо гарантій безпеки Україні від НАТО, політолог Ігор Чаленко сказав, що дуже скептично ставиться до оприлюднених кейсів.

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"Наприклад, візьмемо перший пункт щодо допомоги Україні протягом кількох років саме від НАТО. Ну, слухайте, ми не сліпі і прекрасно бачимо, що НАТО, як цільний блок, намагається максимально відсторонитися від теми російсько-української війни, хоча останнім часом крен пішов в іншу сторону, як мінімум, щодо запуску місії підтримки та навчання для України. Мову наразі доцільно вести про гарантії безпеки від окремих держав — членів НАТО: США, Великобританії, Франції, Німеччини. Ось такого роду окремі гарантії мені видаються абсолютно реалістичними, тоді як гарантії від НАТО загалом в нинішніх умовах виглядають фантастикою, оскільки таке рішення вимагатиме консенсусу всередині Альянсу, а усі ми знаємо позицію, приміром, Орбана, Фіцо та й Туреччина теж насправді під питанням".

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Оцінюючи реалістичність застосування де-факто п’ятої статті Вашингтонського договору у разі нового нападу РФ, Ігор Чаленко зазначив наступне: "Щоб реалізувати цей пункт на практиці, необхідно зробити чіткі кроки по вступу України до Альянсу. Саме тоді теза про 5-ту статтю дійсно буде наповнена змістом, тоді як зараз це виглядає, як намагання придумати якісь компромісні формули, які на ділі не працюватимуть. А коли мова йде про напрацювання реальних гарантій безпеки на базі міжнародних двосторонніх договорів, то варто усвідомлювати, що ці договори мають пройти ратифікацію у національних парламентах. Очевидно, що такі гарантії мають бути з боку США, а також найбільших членів НАТО. Особисто мені дуже хотілося б, щоб це були країни ядерного клубу — Великобританія та Франція".

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Саме двосторонні договори із зазначеними державами, на переконання Ігоря Чаленка, дійсно окреслили б чіткий контур, який міг би захистити Україну у разі нової агресії з боку Російської Федерації. Відповідаючи на уточнювальне питання про готовність, зокрема, США до такого кроку, експерт зазначив, що це виглядає цілком реалістично за аналогією чинного договору про безпеку між Сполученими Штатами та Ізраїлем. Що ж стосується Великобританії та Франції, то, на його думку, тут ухил більше робитиметься на присутність миротворців в Україні.

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Загалом, на думку Чаленка, Дональд Трамп достатньо песимістично дивиться на приєднання України до Альянсу і очевидно, що під час мирних перемовин він виставлятиме це питання як частину компромісу з боку Заходу. Тим часом експерт переконаний, що навіть думка Трампа не змінить основоположних рішень щодо України, наприклад, останніх двох самітів НАТО у Вільнюсі та Вашингтоні, де зафіксоване майбутнє членство Києва. Політолог наголосив, що так чи інакше майбутнє України — в НАТО, і питання лише у термінах.