Дональд Трамп закликає Путіна "укласти угоду" для завершення війни в Україні, обіцяючи в протилежному випадку суттєве посилення антиросійських санкцій і тарифів. Про що свідчить тактика президента США та у що вона зрештою виллється, з’ясовував Фокус.

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Свій заклик до Путіна щодо необхідності припинення російсько-української війни Дональд Трамп опублікував у соцмережі TruthSocial. Серед іншого, він заявив, що "не хоче нашкодити Росії", "любить російський народ і завжди мав дуже добрі стосунки з Путіним". Принагідно старий-новий президент США згадав, як "Росія допомогла нам перемогти у Другій світовій війні, втративши при цьому майже 60 мільйонів життів".

заявив, що "не хоче нашкодити Росії", "любить російський народ і завжди мав дуже добрі стосунки з Путіним" Фото: Getty Images

"З огляду на все це, я збираюся зробити Росії, чия економіка зазнає краху, і Путіну дуже велику послугу. Домовтеся зараз і припиніть цю безглузду війну! Далі буде тільки гірше! Якщо найближчим часом не буде укладено угоди про припинення війни, в мене не буде іншого вибору, окрім як накласти високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам, яких це стосується. Покінчімо з цією війною, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом! Ми можемо зробити це легким або важким шляхом — і легкий шлях завжди кращий. Настав час укласти угоду. Більше не повинно бути втрачено жодного життя!" — резюмував Дональд Трамп.

Скільки часу у Трампа відводять на завершення війни в Україні

Тим часом The Wall Street Journal повідомляє, що президент США доручив своєму спецпредставнику з питань України та Росії, генерал-лейтенанту у відставці Кіту Келлогу закінчити російсько-українську війну за сто днів, "однак майже ніхто не вірить, що він зможе це зробити, особливо росіяни".

Дональд Трамп закликає Путіна "укласти угоду" для завершення війни в Україн Фото: Getty Images

"Роль Келлога як спеціального посланника в Україніє початковим гамбітом у мирних переговорах, які Трамп має намір тримати під своїм контролем. Домовитися з очільником Росії буде набагато складніше, ніж Трамп обіцяв під час передвиборчої кампанії, коли говорив, що покладе край війні до того, як вступить на посаду", — підсумовує видання.

Про те, що радники президента США усвідомлюють, що процес завершення війни займе місяці або навіть більше часу, пише Reuters, яке поспілкувалось з двома соратниками Трампа, які беруть участь в обговоренні кейсу російсько-української війни. "Хоча точні контури мирного плану Трампа все ще обговорюються, радники Трампа загалом підтримують ідею зняття з порядку денного можливості членства України в НАТО, принаймні в осяжному майбутньому, і замороження нинішньої лінії фронту", — наголошує агентство, додаючи при цьому, що більшість високопоставлених радників Трампа також підтримують надання Києву матеріальних гарантій безпеки, таких як створення демілітаризованої зони, патрульованої європейськими військами.

Як і чому Трамп заграє з Путіним

Оцінюючи у розмові з Фокусом сигнали, які Трамп наразі посилає Кремлю, політолог Максим Несвітайлов зауважив наступне: "Вельми цікавою деталлю є комунікація Дональда Трампа, Ілона Маска та інших представників нової адміністрації США з авторитарними режимами. Коли справа стосується демократій, вони слів не добирають. Це помітно стосовно Канади, Данії, Німеччини, коли, приміром, Маск відкрито назвав ДжастінаТрюдо "дівчинкою" і губернатором Канади, натякаючи на те, що це 51-й штат. Шольца чи Стармера вони теж можуть публічно ображати. А ось коли справа доходить до авторитарних лідерів, вони стають надзвичайно шанобливими. У пості Трампа щодо завершення війни також проявилася ця шанобливість".

Назвавши "загравання" Трампа з Путіним не тією позицією США, на яку сподівалася Україна, експерт додав: "Трамп поважає сильну руку і авторитарний стиль управління. Але якщо винести за дужки історію про "любов" президента Сполучених Штатів до росіян, то загалом станом на зараз бачимо досить непоганий конструктив, оскільки Трамп прямо говорить, що якщо перемовин не буде, будуть серйозні санкції відносно Росії. При цьому ще зовсім нещодавно, відповідаючи на запитання журналістів стосовно більш сильних антиросійських санкцій у разі відсутності мирних перемовин, Трамп зазначав, мовляв, так, це можливо, не виключено і т.п. Тобто, чітке формулювання було відсутнє. Зараз воно з’явилося, і це – плюс".

Маск відкрито назвав ДжастінаТрюдо "дівчинкою" і губернатором Канади, натякаючи на те, що це 51-й штат США Фото: Getty Images

На переконання Максима Несвітайлова, питання введення більш жорстких санкцій відносно Москви лежить у площині американських інтересів: "Якщо Трамп збирається реалізовувати свою програму, яку він озвучив під час інавгураційної промови, то антиросійські санкції вигідні Вашингтону насправді. "Бури, крихітко, бури", — сказав Трамп, роблячи акцент на видобутку нафти і газу. Усе це він збирається продавати в Європу і відповідно там йому конкуренти зовсім не потрібні. Він може завдяки відповідним санкціям повністю витіснити РФ з цього ринку і забрати його собі. Такий крок має подвійну вигоду для Трампа, адже його можна зрештою подати під санкційним соусом, що це, мовляв, відповідь США за російську агресію проти України, паралельно використовуючи в економічних та бізнесових цілях".

Дональд Трамп доручив своєму спецпредставнику з питань України та Росії, генерал-лейтенанту у відставці Кіту Келлогу закінчити російсько-українську війну за сто днів Фото: Getty Images

Санкційні погрози Трампа відносно РФ експерт не вбачає голослівними, зазначаючи, що американський лідер дійсно готовий до рішучих дій. Що ж стосується часових рамок ймовірного завершення війни, зокрема терміну 100 днів, то тут політолог більш скептичний: "В історію про сто днів особисто я не вірю. За цей період, як на мене, можуть завершитися перемовини про початок перемовин, але самі переговори в окреслений термін навіть не розпочнуться".

Яку гру з Путіним веде Дональд Трамп

Той факт, що президент Сполучених Штатів вийшов у публічну площину з ультимативними сигналами до Путіна, на думку політолога Максима Джигуна, свідчить про те, що трампівський "метод пряника для Кремля" не спрацював.

"У достатньо резонансному дописі Трампа для нас є хороша новина. Вона полягає в тому, що Дональд Трамп все більше утверджується в думці, що по-доброму з Росією домовитися нереально і тому ми спостерігатимемо за подальшою радикалізацією позиції адміністрації американського президента. Не виключаю, що невдовзі після гучних слів розпочнуться цілком реальні дії у вигляді посилення санкцій чи введення додаткових мит на російську нафтогазову продукцію у світі", — каже експерт у розмові з Фокусом.

При цьому сигнал Дональда Трампа про велику любов до росіян, вважає Максим Джигун, можна зчитувати по-різному: "Я думаю, що, почувши слова президента США про те, що росіяни чи то пак Радянський Союз допоміг Америці виграти в Другій світовій війні, російські історики і пропагандисти звалилися зі своїх стільців, оскільки вони все життя формували уявлення, що СРСР все зробив, а США натомість плуталися десь збоку, що в принципі за рівнем втрат і є. Ну, але ми бачимо, що Трамп формує своє уявлення. Втім, як людина, яка в будь-якій ситуації намагається обійтися меншою кров’ю, говорячи здебільшого про ймовірні жорсткі санкції, Трамп все ж таки схиляє Москву до угоди".

Санкційні погрози Трампа відносно РФ експерт не вбачає голослівними

Моделюючи вірогідність, чи можливе завершення російсько-української війни у стоденний термін, експерт констатував, що це багато в чому залежатиме від результатів зустрічі Трампа з Путіним. За словами Максима Джигуна, наразі чимало ознак вказують на те, що якраз травень, коли спливає 100 днів від доручення Трампа Келлогу, є гарним часом, адже Путін може розіграти цю історію в якості "величезної перемоги до 9 числа".

З іншого боку, акцентує Максим Джигун, для американців "операція 100 днів" є чудовою нагодою продемонструвати усьому світу, "що Трампу все під силу" і що США дотримуються заявлених таймінгів, якими б складними не видавалися геополітичні виклики. В той же час, політолог не відкидає сценарію, коли Росія відмовиться від пропозицій США і тоді доведеться чекати того моменту, коли РФ не отримає колосальні проблеми економічного штибу, проблиски яких наразі вже подекуди проглядаються.