Пауза чи крапка: чи відновить Трамп військово-фінансову підтримку України

Невдовзі після інавгурації Дональд Трамп підписав указ про зупинення на 90 днів програм допомоги США іншим країнам. Чи означає це, що протягом окресленого періоду Київ залишиться без допомоги Вашингтону, який є ключовим фінансовим донором у війні з РФ, з’ясовував Фокус.

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Ще у розпал передвиборчої кампанії старий-новий президент США Дональд Трамп обіцяв стати "диктатором на один день", щоб одразу змінити політику держави. Судячи з усього, він виконав цю обіцянку, адже щойно склавши присягу, скасував одразу 78 доручень Джо Байдена і підписав десятки власних указів. Серед них — заходи у сфері імміграції, помилування своїх прихильників, засуджених за штурм Капітолію, скасування цензури, вихід із Паризької кліматичної угоди та Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВОЗ).

Також серед перших документів, завізованих 47 президентом США — указ про зупинення на 90 днів програм допомоги Сполучених Штатів іншим державам. За цей період планується перевірити, чи відповідає виділення цієї допомоги політичним цілям нової адміністрації, уточнює Reuters.

У документі, серед іншого,зазначається, що "індустрія іноземної допомоги та бюрократії не відповідає американським інтересам і у багатьох випадках суперечить американським цінностям". Також виділення коштів нібито "служить дестабілізації світу шляхом просування у зарубіжних країнах ідей, які протилежні гармонійним та стабільним відносинам усередині країн та між ними".

"Жодна подальша іноземна допомога Сполучених Штатів не надаватиметься, якщо вона не повністю відповідає зовнішній політиці президента Сполучених Штатів", — наголосив Трамп. Вельми показово, що перші дев’ять президентських указів він підписав, виступаючи перед прихильниками на стадіоні Capital One у Вашингтоні. Поставивши автограф на документах, 78-річний республіканець кинув у натовп кілька ручок, якими він власне візував дебютні укази.

Яку вагу та роль у питанні допомоги Україні має новий держсекретар США

Як зазначає агентство AP, іноземна допомога від США зазвичай становить близько 1% американського держбюджету, за винятком окремих випадків, зокрема, надання зброї Україні. Нещодавно у Держдепі США заявили, що з початку повномасштабної війни з РФ Києву було виділено близько $66 млрд. Серед інших великих одержувачів допомоги США — Ізраїль ($3,3 млрд на рік), Єгипет ($1,5 млрд), Йорданія ($1,7 млрд) ).

Слід зауважити, що підписаний Трампом указ залишає зановоспеченим держсекретарем США Марком Рубіо або призначеною ним особою право приймати рішення про допомогу іншим державам після відповідних тематичних консультацій з Адміністративно-бюджетним управлінням. До речі, днями пан Рубіо заявив членам Сенатського комітету у закордонних справах буквально наступне: "Кожен долар, який ми витрачаємо, кожна програма, яку ми фінансуємо, і кожна політика, яку ми проводимо, повинні бути виправдані відповіддю на три простих запитання: "Чи робить це Америку безпечнішою? Чи робить це Америку сильнішою? Чи робить це Америку більш процвітаючою?".

Експерт: "Для України надзвичайно важливо вести предметно-роз"яснювальний діалог з держсекретарем Рубіо" Фото: З відкритих джерел

Вже після призначення на посаду держсекретаря США 53-річний Рубіо заявив, що припинення війни між Росією та Україною можливе лише за умови, якщо обидві сторони будуть готові до компромісів.Окремо він наголосив, що досягнення миру є пріоритетом для адміністрації президента Дональда Трампа, але додав, що цей процес буде складним. Важливо також зауважити, що Марк Рубіо чітко назвав Росію агресором у цій війні, наполягаючи на необхідності завершення війни.

Яким чином переконати Трампа надалі підтримувати Україну

Під завісу своєї каденції, зазначає у розмові з Фокусом експерт Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, Джо Байден виділив якомога більше допомоги Україні, і цими пакетами потреби Києва щонайменше на півроку будуть задоволені.

"Тобто, очевидно, що Байден розумів незворотність прийняття Трампом рішення щодо "замороження" допомоги і, як то кажуть, стелив соломку, надаючи необхідні ресурси, щоб бодай 6 місяців Україна пройшла без нової допомоги від США. Ну, а те, що вже виділено – це затверджені рішення і їх навряд чи переглядатимуть, тому певна подушка безпеки у нас є. Втім, півроку минуть дуже швидко, тому для України надзвичайно важливо вести предметно-роз’яснювальний діалог з держсекретарем Рубіо та іншими представниками адміністрації Трампа, які опікуватимуться питаннями фінансового штибу", — наголошує аналітик.

Експерт: "Наразі для України вкрай важливо пояснити команді Трампа, що допомога США — це вигода для тих же Сполучених Штатів" Фото: пресслужба президента

На його переконання, наразі для України вкрай важливо пояснити команді Трампа, що допомога США — це вигода для тих же Сполучених Штатів, передусім: "Як слушно зазначав нобелівський лауреат по економіці Джозеф Стігліц, 90% допомоги США Україні по факту залишається у Сполучених Штатах Америки. Тобто, ці гроші не зникають в Україні, а надаються американським компаніям, котрі надають Києву вже результат своєї роботи. Тобто, гроші – найголовніше для економіки США, знаходяться у США. Власне, тому ключова задача Києва – пояснити, що, підтримуючи Україну, США виграють економічно, досягаючи при цьому паралельно геополітичних успіхів".

Акцентувавши на тому, що протистояння на геополітичній арені залишається актуальним кейсом, Іван Ус констатував: "Не слід забувати про те, що Росія є членом БРІКС, а Трамп раніше заявляв, мовляв, спроби БРІКСу створити єдину валюту означатимуть введення мит для всіх країн-учасниць цієї структури. Тому цікаво, якою буде політика США щодо БРІКСу, чи залишиться там Індія, міністр закордонних справ якої, до слова, був на інаугурації Трампа. Але головне, щоб команда Трампа чітко усвідомила, що Росія не лише знаходиться на іншому боці барикад, вона ніколи не буде союзницею США, бо надто залежна від Китаю".

На думку експерта, будь-яке послаблення політики відносно РФ буде негативно впливати на США, і Україні надзвичайно важливо вчасно розкласти по поличкам усі ці моменти команді Трампа.

Що може стати запорукою підтримки України з боку Трампа

У тому, що протягом терміну 90 днів, на які президент Трамп заморозив зовнішню допомогу США щодо України, діятимуть раніше затверджені Конгресом програми, переконаний політолог Олег Лісний.

У розмові з Фокусом експерт зауважив: "Ці програми або ще працюють, або кошти на них вже витрачено. Нова адміністрація США допомоги ще нікому не надавала, проводячи натомість ревізію попередників – це те, що обіцяв Трамп під час передвиборчої кампанії. Але хай там як, на мою думку, та допомога, яку вже виділив Байден, дає нам певний часовий люфт. Зазначу, що ми не вперше опиняємося в подібній ситуації – минулого разу питання підтримки України "зависло" у Конгресі на понад півроку, тому до таких пауз ми готові".

Дональд Трамп демонструє лист від експрезидента Джо Байдена в Білому домі 20 січня 2025 року. Фото: Getty Images

На думку експерта, у період, поки питання надання США допомоги буде фактично заморожене, офіційному Києву необхідно "продовжувати демонструвати максимальну відкритість до американської сторони".

"Якщо вони хочуть рахувати у себе, відповідала виділена Україні допомога національним інтересам Сполучених Штатів, чи не відповідала, нехай рахують. Україна, наскільки мені відомо, в сенсі контролю коштів завжди йшла на зустріч, особливо в питаннях, що стосуються воєнної складової. До нас постійно приїздили комісії і все ретельно перевіряли. Тому ми тут й надалі маємо демонструвати прозорість і прогнозованість", — наголошує політолог. Він зазначає: сформовані Києвом у подальшому запити мають відповідати логіці нинішньої адміністрації США, тобто має бути чітке тлумачення того, чому підтримка України вигідна, передусім, Америці.

Наголосивши на тому, що в середовищі республіканців "дуже рясно" представлене лобі виробників зброї, Олег Лісний резюмував, що закривати цей вигідний в усіх сенсах США напрямок Білий дім не стане. Що ж стосується соціально-бюджетної підтримки України, то тут, каже експерт, першу скрипку гратиме емоційна складова. Підкресливши, що "емоція – це друге ім’я Трампа", політолог підсумував, що Києву необхідно вдало зайти в емоційну нішу президента США і тоді Україна повсякчас отримуватиме і прихильність, і підтримку офіційного Вашингтону.