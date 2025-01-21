Зеленський хоче укласти угоду про закінчення війни, Путін має домовитись, — Трамп

Президенту США нагадали про його обіцянку завершити бойові дії за добу. Дональд Трамп зазначив, що з моменту інавгурації минула лише половина дня.

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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що, на його думку, український колега Володимир Зеленський хоче укласти угоду про припинення війни в Україні. Про це він заявив під час спілкування з журналістами в перервах між підписанням указів в Овальному кабінеті Білого дому.

Дональд Трамп зазначив, що президент Російської Федерації Володимир Путін має домовлятись. На думку американського лідера, глава Росії знищує країну.

"Думаєте, Росія буде великою? Біда. Ви подивіться на економіку, інфляцію в Росії. Я б з ними поладив. Я сподіваюсь, що він захоче укласти угоду", — зазначив він.

На запитання, скільки часу потрібно для закінчення війни, Дональд Трамп зазначив, що, на думку більшості людей війна мала закінчитись за один тиждень. Американський очільник додав, що йому потрібно поспілкуватись з президентом РФ, який не може бути в захваті від війни.

Також президенту США нагадали про його обіцянку завершити бойові дії за одну добу. Республіканець відповів, що з моменту його інавгурації минула лише половина дня.

"Ну, це півдня. У мене залишилося ще півдня. Подивимося", — відповів глава Сполучених Штатів.

Нагадаємо, 20 січня, напередодні інавгурації президента США стало відомо, що Дональд Трамп доручив своїм помічникам організувати телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним протягом кількох днів після приведення до присяги. За інформацією журналістів, переговори щодо майбутньої зустрічі вже проводяться, однак Кремль чекав офіційної інавгурації.

Додамо, що інавгурація президента США Дональда Трампа відбулась 20 січня. Після він відразу приступив до виконання обов'язків та підписав декілька указів.