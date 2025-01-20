Смертна кара, кордон з Мексикою, перейменування затоки: перші укази Трапа після інавгурації

Перші укази Дональда Трампа стосуватимуться нелегальних мігрантів та помилування півтори тисячі штурмувальників Капітолія, розповіли джерела журналістів. Про рішення щодо Гренландії, Канади і Панами даних немає.

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Новообраний президент США Дональд Трамп 20 січня 2024 оселиться у Білому домі та готовий підписати перші укази. Політик-республіканець вдруге переміг на виборах, хоча був фігурантом кримінальних справ про незаконне скасування результатів голосування, про незаконне витрачання партійних коштів, про подвійний імпічмент через погрози Конгресу та інших. Фокус зібрав інформацію у західних медіа щодо перших указів Трампа.

Про ймовірні укази Трампа написало агентство Reuters та видання New York Post.

Журналісти Reuters повідомили, що про нові рішення дізнались від помічників президента. Агентство не уточнило, від кого саме отримало інформацію. У статті наголосили, що в житті американців починається "ще один турбулентний чотирирічний термін". При цьому громадяни, які обрали Трампа, побачать депортацію мільйонів людей та помсту політикам-противникам лідера республіканців. Перші 10 указів присвячені нелегальним мігрантам, розповіли джерела журналістів.

Інавгурація Трампа — які перші рішення 47 президента США

Які перші укази підпише Трамп після інавгурації:

оголошення надзвичайного стану на кордоні з Мексикою. Військові стануть на кордоні та будуть стримувати людей, які у Мексиці чекатимуть рішення суду щодо дозволу в'їхати в США;

помилування "понад 1 500 особам", засудженим за участь у справі про "штурм Капітолія". "Штурм Капітолія" — заворушення прихильників Трампа у січні 2021 року, коли вони не погодились з перемогою демократа Джо Байдена та хотіли захопити Конгрес;

відновлення федеральної смертної кари;

у паспортах будуть вказувати біологічну стать людини (стать, вказана лікарями при народженні);

скасують рішення попередньої адміністрації про політику різноманітності та рівності

"Серед пишноти дня Трамп почне підписувати свої перші виконавчі укази, багато з яких, ймовірно, зіткнуться з судовими проблемами", — написало Reuters.

Про ймовірні рішення 47 президента повідомило також видання New York Post. З посиланням на власні джерела стверджується, що заплановано також серію перейменувань:

Мексиканська затока стане Американською затокою;

гора Деналі на Алясці, яка є найвищою вершиною Північної Америки — гора Мак-Кінлі. Висота гори — 6190 м. "Деналі" — назва індіанців-атапасків, означає "Велика". До 2015 року — на честь 25-го президента США гору називали за іменем президента Вільяма Мак-Кінлі. Перейменував гору президент-демократ Барак Обама.

Зазначимо, 20 січня видання Bild розповіло про інавгурацію Трампа та найдорожчу вечерю, яка відбулась напередодні. В урочистій вечері взяли участь американські підприємці, які за вхід платили по 2 млн дол.

Тим часом раніше Трамп говорив про можливість економічного або військового взяття під контроль територій інших країн: Гренландії, Канади, Панами. Про те, чи згадуються вони в перших указах, джерела медіа не розповіли.

Нагадуємо, Фокус зібрав прогнози та оцінки експертів, які пояснили, чого очікувати від 47 президента США Дональда Трампа після інавгурації.