Список перших 17 указів Байдена: більше половини з них скасовують рішення Трампа
Серед перших рішень Байдена — зупинити вихід з ВООЗ, повернутися до Паризької кліматичної угоди і скасувати "посилення боротьби з іммігрантами".
46-й президент США Джо Байден в перші години на новій посаді планує підписати 17 указів. 9 з них повинні будуть скасувати рішення його попередника Дональда Трампа. Про це розповідає телеканал CNN з посиланням на команду Байдена.
За інформацією журналістів, Байден в перший день роботи може підписати такі постанови, які анулюють укази 45-го президента Сполучених Штатів:
- Зупинити вихід з ВООЗ. Американську делегацію очолить головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі.
- Знову приєднатися до Паризької кліматичної угоди. Процес займе 30 днів.
- Зупинити будівництво нафтопроводу Keystone XL, який лобіював Трамп і переглянути понад 100 інших рішень Трампа щодо навколишнього середовища.
- Скасувати створену в минулому році "Комісію 1776" з питань патріотичного виховання та провести переогляд інших рішень виконавчих органів, які могли пошкодити расовіц рівності.
- Включити негромадян США в перепис населення, яка впливає на розподіл квот в Конгресі.
- Скасувати заборону на в'їзд в США громадянам з семи країн з мусульманською більшістю.
- Скасувати посилення боротьби з іммігрантами на території США.
- Зупинити будівництво стіни на кордоні з Мексикою за допомогою скасування оголошення надзвичайної ситуації, яке використовували для фінансування.
- Змінити норми затвердження виконавчих рішень, введені при Трампі.
8 принципово нових указів Байдена будуть наступними:
- Запуск антикоронавірусної ініціативи "100 днів в масках", яка введе вимогу носіння масок у федеральних установах і закличе зробити те ж керівництво штатів.
- Створення посади координатора з питань протидії COVID-19, відповідального в тому числі за виробництво і доставку вакцин.
- Продовження мораторію на виселення і відчуження нерухомості за борги до як мінімум 31 березня 2021 року.
- Продовження до як мінімум 30 вересня 2021 року існуючої паузи по виплаті студентських позик.
- Введення заходів щодо запобігання дискримінації за сексуальною орієнтацією або гендерною ідентичністю на робочому місці.
- Підвищення захисту для тих, хто прибув в США дітьми.
- Відстрочка депортації і продовження дозволу на роботу до 30 червня 2022 роки для ліберійців, які бігли в США від режиму.
- Вимога для всіх держслужбовців підписувати етичну декларацію, яка забороняє їм діяти в особистих інтересах і змушує підтримувати незалежність Мін'юсту.
CNN повідомляє, що 21 січня Байден проведе робочий день зосередившись на проблемах, які є з пандемією коронавірусу. У п'ятницю 22 січня він планує займатися питаннями економіки.
Відзначимо, Байден вже прийняв присягу і офіційно став 46-м президентом США. Разом з ним присягу прийняла і Камала Харріс. Вона стала стала першою в історії країни жінкою, яка зайняла пост віце-президента США. Після прийняття присяги Байден виступив з інавгураційної промовою.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що спостерігав за церемонією інавгурації 46-го президента США Джо Байдена. Він запросив нового президента США до Києва.
Раніше Джо Байдену як новому лідеру країни передали "ядерні валізки". Менш ніж за годину до появи відео з доставленими в Капітолій "ядерними валізками" туди прибув і сам Джо Байден, а також екс-президенти-демократи з подружжям: Барак і Мішель Обами, а також Білл і Хілларі Клінтони.
Цього року через пандемію коронавірусу Байден приймав присягу перед невеликим зібранням людей. Традиційну "публіку" на Національній алеї перед будівлею Конгресу вирішили замінити 200 тисячами маленьких прапорів США.