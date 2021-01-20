Список перших 17 указів Байдена: більше половини з них скасовують рішення Трампа

Серед перших рішень Байдена — зупинити вихід з ВООЗ, повернутися до Паризької кліматичної угоди і скасувати "посилення боротьби з іммігрантами".

46-й президент США Джо Байден в перші години на новій посаді планує підписати 17 указів. 9 з них повинні будуть скасувати рішення його попередника Дональда Трампа. Про це розповідає телеканал CNN з посиланням на команду Байдена.

За інформацією журналістів, Байден в перший день роботи може підписати такі постанови, які анулюють укази 45-го президента Сполучених Штатів:

Зупинити вихід з ВООЗ. Американську делегацію очолить головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі. Знову приєднатися до Паризької кліматичної угоди. Процес займе 30 днів. Зупинити будівництво нафтопроводу Keystone XL, який лобіював Трамп і переглянути понад 100 інших рішень Трампа щодо навколишнього середовища. Скасувати створену в минулому році "Комісію 1776" з питань патріотичного виховання та провести переогляд інших рішень виконавчих органів, які могли пошкодити расовіц рівності. Включити негромадян США в перепис населення, яка впливає на розподіл квот в Конгресі. Скасувати заборону на в'їзд в США громадянам з семи країн з мусульманською більшістю. Скасувати посилення боротьби з іммігрантами на території США. Зупинити будівництво стіни на кордоні з Мексикою за допомогою скасування оголошення надзвичайної ситуації, яке використовували для фінансування. Змінити норми затвердження виконавчих рішень, введені при Трампі.

8 принципово нових указів Байдена будуть наступними:

Запуск антикоронавірусної ініціативи "100 днів в масках", яка введе вимогу носіння масок у федеральних установах і закличе зробити те ж керівництво штатів. Створення посади координатора з питань протидії COVID-19, відповідального в тому числі за виробництво і доставку вакцин. Продовження мораторію на виселення і відчуження нерухомості за борги до як мінімум 31 березня 2021 року. Продовження до як мінімум 30 вересня 2021 року існуючої паузи по виплаті студентських позик. Введення заходів щодо запобігання дискримінації за сексуальною орієнтацією або гендерною ідентичністю на робочому місці. Підвищення захисту для тих, хто прибув в США дітьми. Відстрочка депортації і продовження дозволу на роботу до 30 червня 2022 роки для ліберійців, які бігли в США від режиму. Вимога для всіх держслужбовців підписувати етичну декларацію, яка забороняє їм діяти в особистих інтересах і змушує підтримувати незалежність Мін'юсту.

CNN повідомляє, що 21 січня Байден проведе робочий день зосередившись на проблемах, які є з пандемією коронавірусу. У п'ятницю 22 січня він планує займатися питаннями економіки.

Відзначимо, Байден вже прийняв присягу і офіційно став 46-м президентом США. Разом з ним присягу прийняла і Камала Харріс. Вона стала стала першою в історії країни жінкою, яка зайняла пост віце-президента США. Після прийняття присяги Байден виступив з інавгураційної промовою.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що спостерігав за церемонією інавгурації 46-го президента США Джо Байдена. Він запросив нового президента США до Києва.

Раніше Джо Байдену як новому лідеру країни передали "ядерні валізки". Менш ніж за годину до появи відео з доставленими в Капітолій "ядерними валізками" туди прибув і сам Джо Байден, а також екс-президенти-демократи з подружжям: Барак і Мішель Обами, а також Білл і Хілларі Клінтони.

Цього року через пандемію коронавірусу Байден приймав присягу перед невеликим зібранням людей. Традиційну "публіку" на Національній алеї перед будівлею Конгресу вирішили замінити 200 тисячами маленьких прапорів США.