Зеленский наблюдал за инаугурацией Байдена. Он пригласил нового президента США в Киев

Зеленский выразил уверенность, что отношения Украины и США улучшатся.

Президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в Twitter, что наблюдал за церемонией инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. На прикрепленной фотографии он запечатлен вместе с временной поверенной по делам США в Украине Кристиной Квин.

"Буду рад пригласить Джо Байдена в хорошо знакомый ему Киев. Я уверен, что отношения наших стран улучшатся", — написал Зеленский в Twitter.

[ + – ] Зеленский пригласил Байдена в Киев

Отметим, Байден уже принял присягу и официально стал 46-м президентом США. Вместе с ним присягу приняла и Камала Харрис. Она стала стала первой в истории страны женщиной, которая заняла пост вице-президента США.

Ранее Джо Байдену как новому лидеру страны передали "ядерные чемоданчики". Менее чем за час до появления видео с доставленными в Капитолий "ядерными чемоданчиками" туда прибыл и сам Джо Байден, а также экс-президенты-демократы с супругами: Барак и Мишель Обамы, а также Билл и Хиллари Клинтоны.

В этом году из-за пандемии коронавируса Байден принимал присягу перед небольшим собранием людей. Традиционную "публику" на Национальной аллее перед зданием Конгресса решили заменить 200 тысячами маленьких флагов США.

Ранее сообщалось, что на инаугурации Джо Байдена охрану правопорядка обеспечивают 25 тысяч Нацгвардейцев. ФБР прогнозирует вооруженные марши, все 50 штатов в боевой готовности.