Зеленський спостерігав за інавгурацією Байдена. Він запросив нового президента США до Києва

Зеленський висловив упевненість, що відносини України і США покращаться.

Президент України Володимир Зеленський написав на своїй сторінці в Twitter, що спостерігає за церемонією інавгурації 46-го президента США Джо Байдена. На прикріпленій фотографії він зображений разом з тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.

"Буду радий запросити Джо Байдена в добре знайомий йому Київ. Я впевнений, що відносини наших країн покращаться", — написав Зеленський в Twitter.

[ + – ] Зеленський запросив Байдена до Києва

Відзначимо, Байден вже прийняв присягу і офіційно став 46-м президентом США. Разом з ним присягу прийняла і Камала Харріс. Вона стала першою в історії країни жінкою, яка зайняла пост віце-президента США.

Раніше Джо Байдену як новому лідеру країни передали "ядерні валізки". Менш ніж за годину до появи відео з доставленими в Капітолій "ядерними валізками" туди прибув і сам Джо Байден, а також екс-президенти-демократи з подружжям: Барак і Мішель Обами, а також Білл і Хілларі Клінтони.

Цього року через пандемію коронавірусу Байден приймав присягу перед невеликим зібранням людей. Традиційну "публіку" на Національній алеї перед будівлею Конгресу вирішили замінити 200 тисячами маленьких прапорів США.

Раніше повідомлялося, що на інавгурації Джо Байдена охорону правопорядку забезпечують 25 тисяч нацгвардейців. ФБР прогнозує збройні марші, всі 50 штатів в бойовій готовності.