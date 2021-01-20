Инаугурация Байдена: о чем в своей речи говорил 46-й президент США

Байден заявил, что вместе с ним присягу произносят все жители США, и пообещал, что "сделает Америку единой опять".

Новый президент США Джо Байден произнес свою инаугурационную речь, последовавшую за присягой, а также выступлениями членов новой администрации Белого дома. Трансляцию его выступления в среду, 20 января, вела у себя на YouTube-канале "Радио Свобода" .

Байден под аплодисменты вышел к микрофону и поздравил свою команду, начав свою речь словами: "Мои дорогие соотечественники, американцы и американки это день Америки, это день демократии! Это исторический день – день Надежды". После чего политик сделал заявление в отношении прошедших выборов и событий последних дней, отметив, что "Америка достойно встретила этот вызов".

"Сегодня мы празднуем победу дела демократии, дела людей. Воля народа был услышана. Демократия – бесценна", – подчеркнул он.

Новый президент отметил, что эту речь он произносит, стоя на том месте, где еще несколько дней назад "казалось были разрушены сами основания демократии", имея ввиду протесты сторонников Дональда Трампа на Капитолийском холме, проходившие 6-го января: "Теперь мы опять собираемся здесь как одна нераздельная нация".

"Мы будем создавать и далее нашу непобедимую историю, как мы это делали более 200 лет. Смелая, оптимистичная, неспокойная, упорная Америка – такими мы знаем себя", – добавил политик. Президент США подчеркнул, что его присяга приносится не только ним самим, но и "от имени каждого из нас", имея ввиду всех граждан США.

Кроме того в своей речи Байден поблагодарил своих предшественников "от обеих партий". Новый лидер государства обратился к своим политическим оппонентам: "Обращаюсь к тем, кто против меня. Оставайтесь против меня. Это и есть демократия. Я буду президентом для всех – кто за и кто против. <…> Мы сделаем Америку единой опять".

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Также новый американский президент коснулся социальных вопросов и проблемы коронавируса: "Мы должны сделать так, чтобы у людей была хорошая работа, дети учились в хороших школах, чтобы победить этот смертельный вирус. Вместе мы будем бороться с экстремизмом, насилием, безнадежностью и расизмом".

"Америка находится в стадии испытания. В нашем обществе сейчас нет мира. Мы находимся в хаосе, мы погружены в войну – с вирусом и друг другом. Мы должны с этим бороться как объединенные штаты Америки", – заключил Байден, выразив полную уверенность в том, что Штаты смогут преодолеть поставленные перед ними вызовы.

Гарант американской конституции не обошел вниманием и своего заместителя Камалу Харрис, "разогревавшую" публику перед его выступлением: "Наша страна прошла долгий путь, чтобы женщины получили права. А сейчас Камала Харрис стала вице-президентом США".

За считанные минуты до произнесения инаугурационной речи Джо Байден, а также вице-президент США Камала Харрис приняли присягу на служение народу. Отметим, что Харрис стала стала первой в истории страны женщиной, которая заняла пост вице-президента США.