Інавгурація Байдена: про що в своїй промові говорив 46-й президент США

Байден заявив, що "зробить Америку єдиною знову".

Новий президент США Джо Байден виголосив свою інавгураційну промову, що послідувала за присягою, а також виступами членів нової адміністрації Білого дому. Трансляцію його виступу в середу, 20 січня, вела у себе на YouTube-каналі "Радіо Свобода".

Байден під оплески вийшов до мікрофона і привітав свою команду, почавши свою промову словами: "Мої дорогі співвітчизники, американці і американки, це день Америки, це день демократії! Це історичний день — день Надії". Після чого політик зробив заяву щодо минулих виборів і подій останніх днів, зазначивши, що "Америка гідно зустріла цей виклик".

"Сьогодні ми святкуємо перемогу справи демократії, справи людей. Воля народу був почута. Демократія — безцінна", — підкреслив він.

Новий президент зазначив, що цю промову він вимовляє, стоячи на тому місці, де ще кілька днів тому "здавалося були зруйновані самі підстави демократії", маючи на увазі протести прихильників Дональда Трампа на Капітолійському пагорбі, що проходили 6-го січня: "Тепер ми знову збираємося тут як одна нероздільна нація ".

"Ми будемо створювати і далі нашу непереможну історію, як ми це робили більше 200 років. Смілива, оптимістична, неспокійна, наполеглива Америка — такими ми знаємо себе", — зазначив політик. За словами нового президента, його присяга приноситься не тільки ним самим, а й "від імені кожного з нас", зазначив політик, маючи на увазі всіх громадян США.

Крім того, у своїй промові Байден подякував своїм попередникам "від обох партій". Новий лідер звернувся до своїх політичних опонентів: "Звертаюся до тих, хто проти мене. Залишайтеся проти мене. Це і є демократія. Я буду президентом для всіх — хто за і хто проти. <...> Ми зробимо Америку єдиною знову".

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Також новий американський президент торкнувся соціальних питань і проблеми коронавірусу: "Ми повинні зробити так, щоб у людей була хороша робота, діти вчилися в хороших школах, щоб перемогти цей смертельний вірус. Разом ми будемо боротися з екстремізмом, насильством, безнадією і расизмом".

"Америка знаходиться в стадії випробування. У нашому суспільстві зараз немає світу. Ми знаходимося в хаосі, ми занурені у війну — з вірусом і один одним. Ми повинні з цим боротися як об'єднані штати Америки", — уклав Байден, висловивши повну впевненість в тому, що Штати зможуть подолати поставлені перед ними виклики.

Гарант американської конституції не залишив без уваги і свого заступника Камалу Харріс, яка "розігрівала" публіку перед його виступом: "Наша країна пройшла довгий шлях, щоб жінки отримали права. А зараз Камала Харріс стала віце-президентом США".

За лічені хвилини до проголошення інавгураційної промови Джо Байден, а також віце-президент США Камала Харріс склали присягу на служіння народу. Відзначимо, що Харріс стала стала першою в історії країни жінкою, яка зайняла пост віце-президента США.