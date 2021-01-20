Список первых 17 указов Байдена: более половины из них отменяют решения Трампа
Среди первых решений Байдена — остановить выход из ВОЗ, вернуться к Парижскому климатическому соглашению и отменить "усиление борьбы с иммигрантами".
46-й президент США Джо Байден в первые часы на новой должности планирует подписать 17 указов. 9 из них должны будут отменить решения его предшественника Дональда Трампа. Об этом рассказывает телеканал CNN со ссылкой на команду Байдена.
По информации журналистов, Байден в первый день работы может подписать следующие постановления, которые аннулируют указы 45-го президента Соединенных Штатов:
- Остановить выход из ВОЗ. Американскую делегацию возглавит главный инфекционист США Энтони Фаучи.
- Снова присоединиться к Парижскому климатическому соглашению. Процесс займет 30 дней.
- Остановить строительство нефтепровода Keystone XL, который лоббировал Трамп и пересмотреть более 100 других решений Трампа касательно окружающей среды.
- Отменить созданную в прошлом году "Комиссию 1776" по вопросам патриотического воспитания и провести перосмотр других решений исполнительных органов, которые могли повредить расовому равенству.
- Включить неграждан США в перепись населения, которая влияет на распределение квот в Конгрессе.
- Отменить запрет на въезд в США гражданам из семи стран с мусульманским большинством.
- Отменить усиление борьбы с иммигрантами на территории США.
- Остановить строительство стены на границе с Мексикой посредством отмены объявления чрезвычайной ситуации, которое использовали для финансирования.
- Изменить нормы утверждения исполнительных решений, введенные при Трампе.
8 принципиально новых указов Байдена будут следующими:
- Запуск антикоронавирусной инициативы "100 дней в масках", которая введет требование ношения масок в федеральных учреждениях и призовет сделать то же руководство штатов.
- Создание должности координатора по вопросам противодействия COVID-19, ответственного в том числе за производство и доставку вакцин.
- Продление моратория на выселение и отчуждение недвижимости за долги до как минимум 31 марта 2021 года.
- Продление до как минимум 30 сентября 2021 года существующей паузы по выплате студенческих ссуд.
- Введение мер по предотвращению дискриминации по сексуальной ориентации или гендерной идентичности на рабочем месте.
- Повышение защиты для тех, кто прибыл в США детьми.
- Отсрочка депортации и продление разрешения на работу до 30 июня 2022 года для либерийцев, которые бежали в США от режима.
- Требование для всех госслужащих подписывать этическую декларацию, которая запрещает им действовать в личных интересах и вынуждает поддерживать независимость Минюста.
CNN сообщает, что 21 января Байден проведет рабочий день сосредоточившись на проблемах, которые есть с пандемией коронавируса. В пятницу 22 января он планирует заниматься вопросами экономики.
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