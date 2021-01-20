Список первых 17 указов Байдена: более половины из них отменяют решения Трампа

Среди первых решений Байдена — остановить выход из ВОЗ, вернуться к Парижскому климатическому соглашению и отменить "усиление борьбы с иммигрантами".

46-й президент США Джо Байден в первые часы на новой должности планирует подписать 17 указов. 9 из них должны будут отменить решения его предшественника Дональда Трампа. Об этом рассказывает телеканал CNN со ссылкой на команду Байдена.

По информации журналистов, Байден в первый день работы может подписать следующие постановления, которые аннулируют указы 45-го президента Соединенных Штатов:

Остановить выход из ВОЗ. Американскую делегацию возглавит главный инфекционист США Энтони Фаучи. Снова присоединиться к Парижскому климатическому соглашению. Процесс займет 30 дней. Остановить строительство нефтепровода Keystone XL, который лоббировал Трамп и пересмотреть более 100 других решений Трампа касательно окружающей среды. Отменить созданную в прошлом году "Комиссию 1776" по вопросам патриотического воспитания и провести перосмотр других решений исполнительных органов, которые могли повредить расовому равенству. Включить неграждан США в перепись населения, которая влияет на распределение квот в Конгрессе. Отменить запрет на въезд в США гражданам из семи стран с мусульманским большинством. Отменить усиление борьбы с иммигрантами на территории США. Остановить строительство стены на границе с Мексикой посредством отмены объявления чрезвычайной ситуации, которое использовали для финансирования. Изменить нормы утверждения исполнительных решений, введенные при Трампе.

8 принципиально новых указов Байдена будут следующими:

Запуск антикоронавирусной инициативы "100 дней в масках", которая введет требование ношения масок в федеральных учреждениях и призовет сделать то же руководство штатов. Создание должности координатора по вопросам противодействия COVID-19, ответственного в том числе за производство и доставку вакцин. Продление моратория на выселение и отчуждение недвижимости за долги до как минимум 31 марта 2021 года. Продление до как минимум 30 сентября 2021 года существующей паузы по выплате студенческих ссуд. Введение мер по предотвращению дискриминации по сексуальной ориентации или гендерной идентичности на рабочем месте. Повышение защиты для тех, кто прибыл в США детьми. Отсрочка депортации и продление разрешения на работу до 30 июня 2022 года для либерийцев, которые бежали в США от режима. Требование для всех госслужащих подписывать этическую декларацию, которая запрещает им действовать в личных интересах и вынуждает поддерживать независимость Минюста.

CNN сообщает, что 21 января Байден проведет рабочий день сосредоточившись на проблемах, которые есть с пандемией коронавируса. В пятницу 22 января он планирует заниматься вопросами экономики.

Отметим, Байден уже принял присягу и официально стал 46-м президентом США. Вместе с ним присягу приняла и Камала Харрис. Она стала стала первой в истории страны женщиной, которая заняла пост вице-президента США. После принятия присяги Байден выступил с инаугурационной речью.

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