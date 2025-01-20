Час Дональда Трампа: чого очікувати Україні та світу від нового президента США

Сьогодні 78-річний Дональд Трамп, остаточно втративши статус обраного президента, стає повноцінним главою американської держави. Яких рішень у геополітичній сфері в найближчій перспективі слід очікувати від нового-старого господаря Білого дому Україні та світу, з’ясовував Фокус.

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Дональд Трамп, який тріумфально повертається до керма держави, явно не пошкодував коштів на урочисту інавгураційну церемонію. Власне, і його спонсори, серед яких Ілон Маск, Джеффрі Безос та Марк Цукерберг, теж виявилися щедрими. Зокрема, новий президент США отримав на свою інавгурацію понад $170 млн — рекордну для таких випадків суму, котра в два з половиною рази перевищує ту, яку чотири роки тому зібрав на аналогічний захід Джо Байден. І саме гроші, переконані експерти, є ключовою та чи не єдиною мотивацією нового президента Сполучених Штатів, якою він керуватиметься при ухваленні будь-яких рішень, зокрема геополітичних.

Експерт: "Дональд Трамп спробує на певних компромісних засадах невдовзі після повернення до Білого дому домовитися з Україною та РФ про завершення війни" Фото: Пресслужба ОП

Україна і Трамп: чи готовий новий президент США до переговорів з Путіним

Констатувавши у розмові з Фокусом, що Трамп ухвалюватиме різнопланові рішення, попередньо оцінюючи їх "бізнес-поглядом", експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв зауважив: "Найперше, чого хотілося б побачити від Трампа, — це бодай якусь стратегію, оскільки насправді ані по Україні, ані по Китаю чи іншим напрямкам якоїсь повноцінної стратегії в нього немає досі. Єдине – Трамп дійсно бачить якийсь зв’язок між КНР і Росією та розуміє: шляхом тиску на Пекін можна змусити РФ до мирних переговорів. Тому, гадаю, Трамп буде з Китаєм досить жорстким, а це означає більше санкцій, більше мит, більше різнобічного тиску. Але наразі більше ніякої чіткості немає. Натомість є варіанти, які озвучують його соратники, зокрема Кіт Келлог, Марк Рубіо, Майкл Волтц". На його переконання, Трамп хоче, аби мирні переговори розпочалися і щоб цьому передувало припинення вогню. Але дії Трампа наразі виключно тактичні: припинити вогонь і розпочати переговори, а далі — як карта ляже. "Власне, таким хаотично-емоційним принципом Трамп керуватиметься в усіх напрямках геополітики. Принаймні – ближчим часом", — каже експерт.

Експерт: "Трамп ухвалюватиме різнопланові рішення, попередньо оцінюючи їх "бізнес-поглядом" Фото: Getty Images

Олександр Краєв наголосив: "Протягом першого президентського терміну він виконав не більше 35% своїх гучних обіцянок. При цьому ті обіцянки, які він виконав, він подає, як нереальні успіхи, яких би ніхто інший не міг би начебто досягти. Тобто, для Трампа не є проблемою щось десь не доробити. Поряд з тим, в контексті його заяв щодо припинення російсько-української війни за 24 години, ми бачимо зміни – Трамп стає більш реалістичним і вже говорить про 100 днів лише для формування переговорної адженди і півроку, щоб "хоч щось розпочалося". Інакше кажучи, Трамп став реалістом і зрозумів, що просто так взяти, зателефонувати Путіну і Зеленському та припинити війну — апріорі нереально". На думку експерта, короткий шлях завершення війни за 24 години — це капітуляція. Через особливості характеру Трамп не може спасувати перед Путіним, оскільки для нього за визначенням неприйнятно виглядати слабким.

Україна в цьому аспекті, акцентує Олександр Краєв, може дати Трампу перемогу, адже саме в Україні "він може втерти носа "страшному и ужасному" Путіну". "Плюс до цього Україна може відкрити шлях для інвестицій, посилення НАТО і того, щоб США менше грошей витрачали на Європу, бо Україна в Альянсі – це дешевше, ніж Україна поза НАТО. Тому вибір для Трампа полягає в тому, щоб знову давати для України декілька років сотні мільярдів доларів для того, щоб вона себе захищала чи не платити ні копійки, бо Україна буде в НАТО. Вигоди очевидні. Таким чином, і з точки зору характеру Трампа Україна – це краще, і з точки зору грошей Україна – це дешевше. Цього взамін Трампу не може дати Путін", — вважає експерт. Аналітик переконаний, що шальки терезів з приходом Дональда Трампа до Овального кабінету схиляються на користь України.

Амбіції Трампа: що означають заяви про Гренландію та Канаду

Підкресливши у розмові з Фокусом, що для Дональда Трампа надзвичайно важливим є будь-яке домінування США у зовнішньому вимірі, експерт-міжнародник, директор Центру суспільних досліджень "Український меридіан" Дмитро Левусь наголосив: "Слід просто згадати його гасло Make America Great Again. Саме в цьому контексті, ключі, парадигмі і слід сприймати, наприклад, думки Трампа щодо Гренландії, Канади, Мексики, тощо. А ось історія з війною Росії проти України, як на мене, дещо вибивається з цього гасла. Тобто, зрозуміло, що для України найбільш прийнятним було б домінування США, передусім над РФ, але поки що тут ми бачимо намагання все ж таки розбудови діалогу з Кремлем за відсутності притаманних Трампу різких кроків".

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Надзвичайно позитивним експерт вважає той момент, що в контексті постійного спілкування з президентом Зеленським, українською дипломатією, а також паралельним отриманням секретної інформації щодо того, як йде війна і що вона собою являє, з лексики Дональда Трампа зникли оцінки про те, що війну можна закінчити дуже і дуже швидко.

"Поряд з тим, навряд чи ми сьогодні можемо говорити про те, що тема нашого протистояння з Російської Федерацією стане такою, яку Сполучені Штати вирішуватимуть гранично оперативно. Так, безумовно, це для Трампа пріоритет, але поки що ми бачимо, що йде лише опрацювання наявної інформації і вибудовування чіткої позиції. Важливим у цьому аспекті є візит президента Зеленського до Польщі, оскільки офіційна Варшава вже давно є провідником американської політики у Східній Європі", — зазначає Дмитро Левусь.

На його переконання, "контакт Трампа з реальністю" наразі визначає зміни у його риториці: "У зміні риторики Трампа, як на мене, є важливий позитив. Чому? Тому, що, наприклад, радикальна риторика Дональда Трампа щодо Гренландії та Канади – це поствиборча риторика, тоді як з Україною все відбувається якраз навпаки. Тобто, якщо раніше Трамп говорив про те, що завершити російсько-українську війну можна за лічені години, то при зіткненні з реальністю його романтизм з цього приводу розвіявся. Чи добре це для нас? Добре, бо історія про те, що ми зараз усіх "шашкою порубаєм" нарешті завершилася, і Україна та світ загалом очікують зважених рішень Дональда Трампа".

Чи вижене Трамп Путіна зі Світової організації торгівлі

Головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус переконаний, що перш за все Трамп продовжить робити те, що він хотів у часи своєї першої президентської каденції.

"Пріоритетом в цьому плані для Трампа є суттєва та глибинна модернізація міжнародної торгівлі та Світової організації торгівлі (СОТ), як такого собі уособлення інституційної складової торгівлі. Принагідно нагадаю, що в період першої президентської каденції Трамп озвучував заяви щодо ймовірного виводу США з СОТ. Вважаю, що Трамп зараз вимагатиме глибинного перегляду правил цієї організації, зокрема, й щодо виключення з неї країни (хочеться, щоб РФ врешті вказали на двері), якщо вона не відповідає певним стандартам", — констатує експерт у розмові з Фокусом.

Експерт: "Чи буде політика Трампа дійсно жорсткою по відношенню до РФ – велике питання" Фото: Getty Images

Що стосується стосунків з ЄС то тут, переконаний Іван Ус, обіцянкиТрампа будуть втілені у життя, в тому числі його вимоги щодо збільшення закупівлі з боку Євросоюзу природних ресурсів у США.

"А ось якщо говорити про Китай, то тут ситуація виглядає досить цікавою. В оточенні Трампа є ті, хто підтримує жорстку антикитайську лінію, і ті, (включаючи Ілона Маска), хто займає прокитайську позицію. Тому можна зробити обережне припущення, що першим питанням після приходу Трампа в Овальний кабінет буде те, коли він розсвариться з Маском. Думаю, що вже у першій половині поточного року вони перестануть бути єдиною командою. Щодо Росії… В Україні, безумовно, дуже великі очікування, але чи буде політика Трампа дійсно жорсткою по відношенню до РФ – велике питання, оскільки з його боку пролунало чимало заяв, які фактично суперечать одна одній, бо він керується якимись бізнес-розрахунками, відсуваючи на задній план екзистенцій ні цінності". – впевнений Іван Ус.

З ким і про що перш за все домовлятиметься Трамп

У тому, що Дональд Трамп – це не про геополітику, а про геоекономіку, переконаний політолог Володимир Фесенко. Зокрема, у розмові з Фокусом експерт зауважив наступне: "Новий-старий президент США – це передусім про економічні інтереси Сполучених Штатів, які він розглядає крізь призму свого особистого бізнес-досвіду. Геополітика насправді його менше цікавить. Не буде він жорстким щодо Китаю, не стане гнути войовничу лінію відносно Гренландії чи Канади. Трамп не любить війни, оскільки вони завдають шкоди бізнесу. Тому він буде домовлятися, але робитиме це жорстко і агресивно. Як на мене, Трамп був достатньо щирим, коли говорив про те, що хоче припинити усі війни. Але це не означає, що він робитиме усе можливе і неможливе задля цього. Щось вийде у нього? Добре. Ні? Він просто закине цю справу. І це стосується в тому числі російсько-української війни".

Експерт: "Трамп – це передусім про економічні інтереси Сполучених Штатів, які він розглядає крізь призму свого особистого бізнес-досвіду" Фото: Getty Images

Володимир Фесенко прогнозує, що Дональд Трамп спробує на певних компромісних засадах невдовзі після повернення до Білого дому домовитися з Україною та РФ про завершення війни, але якщо йому не вдасться чогось добитися у найближчі місяці, то через деякий час він "махне рукою" і втратить інтерес до цієї теми.