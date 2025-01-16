Війна, вибори, меседжі Трампу: навіщо Володимир Зеленський відвідав Польщу

15 січня Володимир Зеленський здійснив не анонсовану заздалегідь поїздку до сусідньої Польщі, де зустрівся з президентом Дудою та прем’єром Туском. Що наочно продемонстрував цей візит і що важливе залишилося за кадром, з’ясовував Фокус.

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15 січня Володимир Зеленський побував з робочим візитом у Польщі, де якраз де-юре стартувала президентська виборча кампанія. Зокрема, 18 травня у сусідній республіці відбудеться перший тур президентських виборів, а якщо знадобиться, то 1 червня буде проведено другий раунд голосування.

Поборотися за пост глави держави вже виявили бажання близько десяти кандидатів, проте основна боротьба має розгорнутися між претендентом від партії "Громадянська платформа" прем’єра Дональда Туска, мером Варшави Рафалом Тшасковським та Каролем Навроцьким, підтриманим нині опозиційною партією "Право та справедливість", яку представляє чинний президент Польщі Анджей Дуда.

Президент Польщі Анджей Дуда та президент України Володимир Зеленський після спільної прес-конференції у Варшаві Фото: Getty Images

Згідно з останнім опитуванням від компанії Opinia24, лідер перегонів – Рафал Тшасковський з рівнем підтримки 29,8%. На другому місці — голова Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький, який набирає 22,6%. На третій сходинці розмістився лідер вкрай консервативної партії "Конфедерація" Славомір Менцен — 13,3%, а на четвертій позиції — діючий спікер Сейму Шимон Головня з 7,2%. Замикає п’ятірку віцеспікер Сенату Магдалена Беят від партії "Ліві" — її рівень популярності складає 3,9%.

Чому Волинська трагедія пройшла червоною ниткою крізь візит Зеленського

Спершу у Варшаві президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Дональдом Туском. На спільній з українським президентом пресконференції пан Туск передусім виступив проти використання історичних питань у політичних іграх, наголосивши, що Київ та Варшава знаходять "спільну мову і методи спільних дій, коли йдеться про питання Волинської трагедії та інші чутливі, драматичні питання нашої історії".

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Нагадаємо, що не далі як 10 січня той же Туск повідомив про те, що було ухвалено рішення про перші ексгумації польських жертв Волинської трагедії в Україні, не навівши при цьому жодних деталей.

Анджей Дуда зі свого боку після зустрічі з Зеленським виступив за те, щоб історичні суперечності, зокрема події на Волині, вирішувались у спокійний та конструктивний спосіб: "Це не нова тема, про це ми спілкуємось із президентом (Зеленським — ред.) уже давно, і це спокійно та конструктивно. Не таємниця, що це — важка тема, яку потрібно спокійно вирішувати".

Володимир Зеленський заявив, що сподівається на вирішення історичних суперечок із Польщею, оскільки обидві країни повинні бути єдиними перед спільним ворогом в обличчі РФ.

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Після зустрічі із Зеленським у Польщі і Туск, і Дуда прокоментували кейс європейської і євроатлантичної інтеграції України: вони цілком та повністю підтримують прийняття Києва до НАТО та ЄС. Ба більше, польський президент заявив, що держави-члени Альянсу повинні, не зволікаючи, вже зараз запросити Україну до НАТО. В той же час кандидат у президенти Польщі з партійного табору пана Дуди Кароль Навроцький заявив, що досі не бачить Україну в Євросоюзі і НАТО "до вирішення історичних протиріч". Натомість мер Варшави і кандидат у президенти Польщі від партії Туска Рафал Тшасковський підтримав членство України в ЄС і НАТО.

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Попередньо підкресливши у розмові з Фокусом, що нинішній візит Зеленського до Польщі є дуже правильним кейсом, політолог Тарас Загородний зауважив: "Польща має тісні стосунки зі Сполученими Штатами Америки і в стратегії США офіційна Варшава є головним чинником не тільки безпеки східного блоку НАТО, а й фактором стримування Німеччини, щоби їй знову не лізли в голову дурні думки йти на союз з Росією, як це робили Меркель і Шредер. Тому думка Польщі в безпековому напрямку є дуже важливою для нас. При цьому, слід зазначити, що дуже приємні і правильні вимоги висуваються польською владою щодо України в НАТО на противагу РФ, яка кров з носа прагне назавжди зачинити Києву двері до Альянсу".

Акцентувавши, що саме під час візиту українського президента до Варшави польський лідер Анджей Дуда наголосив, мовляв, Україна вже тут і зараз може отримати запрошення до НАТО, експерт додав: "Зеленський публічно заявив, що Україна не збирається скорочувати свою армію, а це – одна з путінських вимог. Таким чином щодо без пекового блоку питань ми почули дуже правильні меседжі і рішуча підтримка нас Польщею – центральною країною Східної Європи, до думки якої будуть дослухатися у США, поза всяким сумнівом зіграє на нашу користь. У Вашингтоні прекрасно розуміють: мілітаризована зв’язка "Україна-Польща" гарантує Сполученим Штатам, що Європа ніколи не піде на союз з РФ та Китаєм, що є страшним сном американської дипломатії, який означає остаточну смерть домінування США у світі".

Тарас Загородний окремо наголошує, що навіть після прийдешніх президентських виборів у Польщі позиція сусідньої країни зі стратегічно-принципових питань, зафіксована під час нинішнього візиту Зеленського до Варшави, не зміниться. "Є такий термін — "глибинна держава". Так ось, у польських еліт різних рівнів є чітке розуміння того, про що писав ще Пілсудський: "Без України немає незалежної Польщі". У поляків є усвідомлення того, що наразі Україна є донором безпеки Східної Європи і НАТО, і хто б там не став президентом, загальна стратегія залишиться незмінною", — вважає експерт.

Чому візит Зеленського до Польщі є дуже своєчасним

Політолог Олег Лісний, коментуючи Фокусу візит президента Зеленського до Польщі, зазначив: "Україні зараз дуже потрібна Європа, а особливо та Європа, яку чують у Сполучених Штатах Америки. Польський прем’єр Туск демонстрував серйозну наближеність до Трампа і нам на нинішньому етапі важливими є такі партнери і союзники, які в перспективі зможуть долучитися до мирних переговорів від, скажімо так, європейської коаліції хоробрих. Безумовно, що Польща — одна з таких країн".

Зазначивши, що Волинська трагедія є проблемою, яку у Польщі підіймають на кожних виборах, експерт додав: "Під час візиту Зеленського до Польщі обидві сторони, як на мене, дали нормальний сигнал, що це питання вирішуватиметься потім, тоді як зараз необхідно сконцентрувати зусилля для боротьби зі спільним ворогом – Росією. Тобто, питання Волинської трагедії було артикульоване дуже грамотно. А ще мені особисто сподобалися слова Туска про те, що той, хто не розуміє, що співпраця з Україною в інтересах Польщі – або дурень, або зрадник".

Експерт: "Мені особисто сподобалися слова Туска про те, що той, хто не розуміє, що співпраця з Україною в інтересах Польщі – або дурень, або зрадник" Фото: Getty Images

Констатувавши, що ближчими місяцями Польща головуватиме в Європейському Союзі (ЄС), експерт зауважив: "Європейська інтеграція України, теж, думаю, була однією з основ візиту президента Зеленського до Польщі, бо нам з головою вистачило головування Угорщини, яка і ні туди, і ні сюди. Важливо також, що на спільній пресконференції Зеленського спочатку з Туском, а згодом з Дудою звучало те, що нас надалі підтримуватимуть у військовому плані. І мені особисто дуже імпонує, що у нас є спільне бачення по лінії Україна-Польща-Рютте (чинний генсек НАТО — ред.) в тому, що європейці мають показати США відповідальну безпекову позицію. Тобто Європа має зробити так, як Польща, яка 4% від ВВП направляє на оборонну сферу".

США потрібна сильна Європа, і лише тоді з нею будуть говорити серйозно, переконаний Олег Лісний. "Якщо брати всю Європу загалом, складається таке враження, що вони (деякі європейські лідери – ред.) Трампа бояться більше, аніж Путіна. До речі, я бачу, що Польща в особі ключових політиків Трампа не боїться. Польські політики можуть досить впевнено спілкуватися з Трампом очі в очі, і це для нас важливо".

Загалом політолог вважає нинішній візит президента Зеленського до Польщі досить конструктивним і своєчасним з тієї точки зору, що він відбувся до інавгурації Трампа, і також важливо, що напередодні головування офіційної Варшави у Євросоюзі. З Польщею, переконаний Олег Лісний, Україна має шукати спільні точки дотику і, понад тим, максимально їх розвивати, залишивши натомість історію – історикам.