З 1 січня Польща головує в ЄС замість Угорщини: чи вплине це на підтримку України

У період головування польський уряд зосередиться на питаннях оборони та безпеки. Польська сторона підкреслила, що Європа бореться з наслідками збройної агресії Росії проти України.

Related video

З 1 січня 2025 року Польща розпочала своє шестимісячне головування в Раді Європейського Союзу, змінивши на цій посаді Угорщину. Про це йдеться на сайті головування Польщі в ЄС.

У період головування польський уряд зосередиться на питаннях оборони та безпеки, організовуватиме міністерські зустрічі, а також сприятиме розв'язанню спірних питань у процесі ухвалення європейських законів.

"Європа бореться з наслідками збройної агресії Росії проти України та необхідністю зміцнення власної обороноздатності. Ми є свідками зростання геополітичної напруги, ерозії заснованого на правилах міжнародного порядку та гібридних атак, спрямованих на європейську демократію та безпеку", — йдеться у заяві Польщі.

Також підкреслено, що для Європи триває "час випробувань і рішень", і що ЄС "має захистити себе та своїх громадян і подбати про своє найближче сусідство".

Зазначимо, що попереднє головування Угорщини супроводжувалося низкою скандалів. Зокрема, прем'єр-міністр Угорщини здійснив неузгоджені візити до терористичної країни та Пекіна, що викликало критику з боку інших держав-членів. Як наслідок, Європейська Комісія дистанціювалася від заходів під головуванням Угорщини, обмеживши участь лише рівнем високопосадовців.

Польща, яка взяла на себе цю відповідальність, обіцяє зміцнити єдність ЄС і приділити особливу увагу актуальним викликам у сфері безпеки. Це головування розглядають як можливість посилити спільну оборонну політику в умовах нових геополітичних реалій.

Нагадаємо, 30 грудня повідомлялось, що Польща збудує дорогу до кордону з Калінінградською областю РФ, аби швидко перекидати війська.

30 грудня польський депутат Вітольд Туманович запропонував заборонити в'їзд до Польщі військовослужбовцям ЗСУ.