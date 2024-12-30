"Становлять загрозу": у Польщі запропонували заборонити в'їзд військовослужбовцям ЗСУ

Польський депутат Вітольд Туманович також наголосив, що Польща не повинна відправляти жодного свого солдата на війну в Україну.

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Військовослужбовцям Збройних сил України потрібно заборонити в'їзд на територію Польщі, оскільки після участі у бойових діях вони можуть створювати кримінальні осередки. Про це заявив депутат польської партії "Конфедерація" Вітольд Туманович.

"Ми прекрасно знаємо, що відбувається з солдатами, які вже не на фронті. На жаль, вони часто організовують злочинні угруповання, тому ми не можемо дозволити їм приїхати до Польщі", — сказав Туманович.

Вітольд Туманович Фото: PAP

Він підкреслив, що наразі є два принципових питання, на які Польща обов'язково повинна звернути увагу та які стосуються російсько-української війни:

не відправляти жодного польського солдата в Україну;

забезпечити, щоб до Польщі не прибували українські військові.

За словами Тумановича, люди, призвані в армію і відправлені на тривалу війну, "становитимуть потенційну загрозу після її закінчення", якщо їх пустять до Польщі.

Нагадаємо, у жовтні голова Міністерства національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що у Польщі створили "Український легіон", до якого можуть записатися всі охочі.

23 грудня посол України у Польщі Василь Боднар повідомив, що перший підрозділ "Українського легіону", який набирають у Польщі, вже вирушив до України.