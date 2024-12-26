"В рази більше, ніж був перший підрозділ", — посол про формування "Українського легіону" в Польщі

Боднар зазначив, що до першого підрозділу Українського легіону увійшли українці, які проживають у Польщі, Німеччині, Естонії, Чехії, Швеції та Ірландії.

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В Польщі триває набір до "Українського легіону". Зараз формують другий підрозділ і кількість добровольців до нього в рази більша ніж до першого. Про це в ефірі телемарафону сказав посол України в Польщі Василь Боднар.

"Оскільки військові просили не називати цифр, то не можу вам називати конкретику. Але точно це в рази більше, ніж був перший підрозділ. Тобто у нас розширюється не тільки кількість, але й географія країн, з яких приїжджають українські громадяни й подаються", — сказав Боднар.

Він зауважив, що зараз розширюється інформаційна кампанія з приводу набору добровольців до "Українського легіону" у різних країнах. Також ведеться боротьба з російськими фейками і роз'яснюються деталі того, як функціонує цей підрозділ.

"Пояснюємо, наскільки це корисна і потрібна справа для мобілізації всього українства, не тільки тих, хто проживає в Європі", — підкреслив Боднар.

Боднар зазначив, що до першого підрозділу Українського легіону увійшли українці, які проживають у Польщі, Німеччині, Естонії, Чехії, Швеції та Ірландії.

"Зараз у нас є новий запис і розширилася географія. Доєдналися, здається, Італія, Данія й Австрія", – сказав дипломат.

Він повторив, що не може називати конкретні цифри, однак новий набір буде "в рази" більшим, ніж перший підрозділ.

Нагадаємо, що 23 грудня повідомлялося, що перший підрозділ "Українського легіону", який набирають у Польщі, вже вирушив до України. Військовослужбовці продовжать навчання.

10 жовтня повідомлялося, що у Польщі створили "Український легіон", до якого можуть записатися всі охочі.

5 листопада повідомлялося, що до легіону переважно звертаються студенти, які планують служити в армії, а також люди більш старшого віку, які працювали за кордоном. Є навіть жінки.