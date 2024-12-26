"В разы больше, чем было первое подразделение", — посол о формировании "Украинского легиона" в Польше

Боднар отметил, что в первое подразделение Украинского легиона вошли украинцы, проживающие в Польше, Германии, Эстонии, Чехии, Швеции и Ирландии.

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В Польше продолжается набор в "Украинский легион". Сейчас формируют второе подразделение и количество добровольцев в него в разы больше чем в первое. Об этом в эфире телемарафона сказал посол Украины в Польше Василий Боднар.

"Поскольку военные просили не называть цифр, то не могу вам называть конкретику. Но точно это в разы больше, чем было первое подразделение. То есть у нас расширяется не только количество, но и география стран, из которых приезжают украинские граждане и подаются", — сказал Боднар.

Он отметил, что сейчас расширяется информационная кампания по поводу набора добровольцев в "Украинский легион" в разных странах. Также ведется борьба с российскими фейками и разъясняются детали того, как функционирует это подразделение.

"Объясняем, насколько это полезное и нужное дело для мобилизации всего украинства, не только тех, кто проживает в Европе", — подчеркнул Боднар.

Боднар отметил, что в первое подразделение Украинского легиона вошли украинцы, проживающие в Польше, Германии, Эстонии, Чехии, Швеции и Ирландии.

"Сейчас у нас есть новая запись и расширилась география. Присоединились, кажется, Италия, Дания и Австрия", — сказал дипломат.

Он повторил, что не может называть конкретные цифры, однако новый набор будет "в разы" больше, чем первое подразделение.

Напомним, что 23 декабря сообщалось, что первое подразделение "Украинского легиона", который набирают в Польше, уже отправилось в Украину. Военнослужащие продолжат обучение.

10 октября сообщалось, что в Польше создали "Украинский легион", в который могут записаться все желающие.

5 ноября сообщалось, что в легион преимущественно обращаются студенты, которые планируют служить в армии, а также люди более старшего возраста, которые работали за границей. Есть даже женщины.