Первые добровольцы "Украинского легиона" в Польше уже прошли обучение и прибыли в Украину

Следующие добровольцы подпишут контракты с ВСУ уже 10 января 2025 года и отправятся на обучение на полигон в Польше.

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Первое подразделение "Украинского легиона", которое набирают в Польше, уже отправилось в Украину. Здесь военнослужащие продолжат обучение. Об этом "Радио Свобода" сказал посол Украины в Польше Василий Боднар.

По его словам, следующие добровольцы подпишут контракты с ВСУ уже 10 января 2025 года и отправятся на обучение на полигон в Польше.

"Это на самом деле история успеха, из которой пробуют делать некоторые политики или и российская пропаганда негативный факт. Процесс, конечно, мы бы хотели, чтобы он шел быстрее, но он идет как идет. Мы работаем над тем, чтобы эта информация была общедоступной во всех странах ЕС, а возможно и за океаном. Стимулировать мы можем только добровольным поощрением, это абсолютно добровольное подразделение. Наши граждане, которые в него соглашаются, убежден, будут иметь соответствующую сатисфакцию с хорошей подготовки", — сказал Боднар.

Точное количество добровольцев дипломат не указал, но отметил, что после прохождения обучения в Польше они еще будут тренироваться на украинских полигонах.

Напомним, что 10 октября сообщалось, что в Польше создали "Украинский легион", в который могут записаться все желающие украинцы. Впрочем, с момента создания подразделения, туда записалось очень малое количество добровольцев.

5 ноября сообщалось, что в легион преимущественно обращаются студенты, которые планируют служить в армии, а также люди более старшего возраста, которые работали за границей. Есть даже женщины.