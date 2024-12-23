Перші добровольці "Українського легіону" в Польщі вже пройшли навчання та прибули в Україну

Наступні добровольці підпишуть контракти із ЗСУ вже 10 січня 2025 року та вирушать на навчання на полігон у Польщі.

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Перший підрозділ "Українського легіону", який набирають у Польщі, вже вирушив до України. Тут військовослужбовці продовжать навчання. Про це "Радіо Свобода" сказав посол України у Польщі Василь Боднар.

За його словами, наступні добровольці підпишуть контракти із ЗСУ вже 10 січня 2025 року та вирушать на навчання на полігон у Польщі.

"Це насправді історія успіху, з якої пробують робити деякі політики або і російська пропаганда негативний факт. Процес, звичайно, ми б хотіли, щоб він ішов швидше, але він йде як йде. Ми працюємо над тим, щоб ця інформація була загальнодоступною у всіх країнах ЄС, а можливо і за океаном. Стимулювати ми можемо лише добровільним заохоченням, це абсолютно добровільний підрозділ. Наші громадяни, які до нього зголошуються, переконаний, будуть мати відповідну сатисфакцію з гарної підготовки", — сказав Боднар.

Точну кількість добровольців дипломат не вказав, але зауважив, що після проходження навчання в Польщі вони ще тренуватимуться на українських полігонах.

Нагадаємо, що 10 жовтня повідомлялося, що у Польщі створили "Український легіон", до якого можуть записатися всі охочі українці. Втім, з моменту створення підрозділу, туди записалася дуже мала кількість добровольців.

5 листопада повідомлялося, що до легіону переважно звертаються студенти, які планують служити в армії, а також люди більш старшого віку, які працювали за кордоном. Є навіть жінки.