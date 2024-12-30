"Представляют угрозу": в Польше предложили запретить въезд военнослужащим ВСУ

Польский депутат Витольд Туманович также подчеркнул, что Польша не должна отправлять ни одного своего солдата на войну в Украину.

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Военнослужащим Вооруженных сил Украины нужно запретить въезд на территорию Польши, поскольку после участия в боевых действиях они могут создавать криминальные ячейки. Об этом заявил депутат польской партии "Конфедерация" Витольд Туманович.

"Мы прекрасно знаем, что происходит с солдатами, которые уже не на фронте. К сожалению, они часто организуют преступные группировки, поэтому мы не можем позволить им приехать в Польшу", — сказал Туманович.

Витольд Туманович Фото: PAP

Он подчеркнул, что сейчас есть два принципиальных вопроса, на которые Польша обязательно должна обратить внимание и которые касаются российско-украинской войны:

не отправлять ни одного польского солдата в Украину;

обеспечить, чтобы в Польшу не прибывали украинские военные.

По словам Тумановича, люди, призванные в армию и отправленные на длительную войну, "будут представлять потенциальную угрозу после ее окончания", если их пустят в Польшу.

Напомним, в октябре глава Министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что в Польше создали "Украинский легион", в который могут записаться все желающие.

23 декабря посол Украины в Польше Василий Боднар сообщил, что первое подразделение "Украинского легиона", которое набирают в Польше, уже отправилось в Украину.