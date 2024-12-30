Польща збудує дорогу до кордону з Калінінградською областю РФ, аби швидко перекидати війська

За словами заступника глави МВС Польщі Мацея Дущика, подібні заходи дозволять Варшаві "максимально наблизиться до 100% прикордонної безпеки".

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У найближчі місяці Польща побудує дорогу до кордону з Калінінградською областю Росії, щоб польські війська могли швидше реагувати на можливі порушення безпеки. Про це в інтерв'ю Financial Times заявив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Дущик.

За його словами, до наступного літа Польща має намір завершити будівництво прикордонної стіни і закрити кордон з Білоруссю. Це необхідна міра для того, щоб зупинити приплив мігрантів, який Варшава називає гібридною війною Росії.

Мацей Дущик Фото: Соцмережi

Також він зауважив, що найближчими місяцями Варшава побудує нову дорогу у напрямку Калінінградської області.

Дущик вважає, що завдяки цим заходам Польща "максимально наблизиться до 100% прикордонної безпеки".

Нагадаємо, 30 грудня польський депутат Вітольд Туманович запропонував заборонити в'їзд до Польщі військовослужбовцям ЗСУ.

У жовтні голова Міністерства національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що у Польщі створили "Український легіон", до якого можуть записатися всі охочі.