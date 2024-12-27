Українці у Польщі не хочуть працювати менше, ніж за 900 євро, — ЗМІ

За інформацію видання, в українців найбільші фінансові очікування серед всіх мігрантів. Лише 5% готові працювати менш ніж за 900 євро в місяць.

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Вимоги українців в Польщі перевершують інші групи економічних мігрантів. Більшість з них очікують на зарплату від 4000 до 7700 злотих нетто, повідомляє місцеве видання Wprost.

За інформацією журналістів, протягом багатьох років громадяни України становили найбільшу групу іноземців, які працюють у Польщі. Вони переважно активні у таких секторах, як управління, будівництво, промислова обробка, транспорт та послуги.

Видання зазначає, що лише 5% з них готові працювати за зарплату нижче 4000 злотих нетто. Близько 85% українців очікує зарплату в межах від 4000 до 7700 злотих, і 10% хоче заробити понад 7700 злотих.

У іноземців з Філіппін, Індії, Непалу, Молдови та Колумбії нижчі очікування щодо мінімальної зарплати. Зокрема, 26% готові працювати за заробітну плату в розмірі від 3000 до 3900 злотих, 48% розраховують на зарплату від 4000 до 7700 злотих, і 26 відсотків% — на заробіток вище 7700 злотих.

Наразі середня зарплата українців у Польщі коливається від 3300 до 5500 злотих. З січня 2025 року в країні планується підвищення мінімальної заробітної плати: вона збільшиться до 4666 злотих, а мінімальна погодинна ставка буде збільшена з 28,20 злотих до 30,50 злотих. Це може вплинути на доходи громадян України.

Раніше у Польщі дослідили грошові перекази українців на Батьківщину. Вони стали менше й рідше відправляти гроші в Україну.

Додамо, що нещодавно Польща розширила програму соціальної підтримки для громадян України з інвалідністю, які мають легальний статус на території країни. Відтепер нова система фінансової допомоги включає щомісячні виплати в діапазоні від 600 до 4000 злотих.