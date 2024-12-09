Стали слати менше й рідше: у Польщі дослідили грошові перекази українців на Батьківщину

Загалом кошти пересилають ті громадяни, які мають стабільну працю, або ж займаються підприємництвом. Втім, зафіксовано зростання порівняно з 2023 роком відсотка осіб, які переказують у середньому щомісяця суми в понад 1000 злотих.

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Українці в Польщі стали менше й рідше відправляти гроші в Україну. Про це свідчать дослідження Національного банку Польщі "Життєва та економічна ситуація мігрантів з України та Білорусі в Польщі у 2024 році".

Згідно із дослідженням, українці, які мешкають в Польщі, продовжують фінансово підтримувати рідних на Батьківщині, щоправда серед тих громадян, які приїхали в країну після повномасштабного російського вторгнення знизився відсоток тих, хто трансферує кошти в Україну.

Так, у 2024 році перекази коштів з Польщі робили майже 40% українських іммігрантів, а торік таких громадян було 48%. Водночас восени 2022 року перекази робили 60% опитаних, тоді як у 2024-му — 55%.

Загалом кошти пересилають ті громадяни, які мають стабільну працю, або ж займаються підприємництвом. Втім, зафіксовано зростання порівняно з 2023 роком відсотка осіб, які переказують в середньому щомісяця суми понад 1000 злотих: із 19% до 22% у випадку тих, хто приїхав до Польщі до війни, та з 12% до 19% у випадку біженців.

Автори дослідження вказують, що кількість тих, хто переказує кошти принаймні 1 раз на місяць знизилася з 49% опитаних 2023 року до 37% опитаних — 2024-го. Менше стали переказувати грошей в Україну біженці — з 60% до 33%.

Водночас зросла кількість українців у Польщі, які передають гуманітарну допомогу до України. Це може бути пов'язано зі все більшими потребами в різних товарах у осіб, які їх отримують, а також завдяки тому, що в Польщі працюють нові транспортні, поштові та кур'єрські компанії, які доправляють посилки в Україну.

Загалом 49% респондентів зізналися, що передають гуманітарну допомогу на Батьківщину. З них 39% — це біженці і 61% — ті, хто виїхав до Польщі до 2024 року.

Нагадаємо, що 3 грудня стали відомі результати дослідження зарплат українців в Польщі. Воно виявило, що краще в Польщі влаштувалися ті українці, які переїхали сюди до повномасштабного російського вторгнення.

30 листопада повідомлялося, що ТikТok-блогера Crawly депортували з Польщі в Україну і закрили в'їзд до Шенгенської зони на 10 років. У Варшаві він неодноразово провокував скандальні "акції", які знімав і публікував у соцмережах.