Українського тіктокера-мільйонника Crawly витурили з Польщі: що сталося

У Владислава Олейниченка 2 мільйони підписників в Instagram. У Варшаві він неодноразово провокував скандальні "акції", які знімав і публікував у соцмережах.

Tik-Tok блогера Crawly депортували з Польщі в Україну і закрили в'їзд до Шенгенської зони на 10 років. Про це повідомляє RMF24.

Українець Владислав Олейниченко прославився провокаційними прямими трансляціями в торгових центрах і на парковці. Під час одного зі стрімів він образив поляків і заявив, що волів би жити в Москві. Цими словами зацікавився Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки та подав заяву до прокуратури.

"Чоловіка передали офіцерам прикордонної служби, які на підставі його реєстрації в Шенгенської інформаційній системі вжили заходів щодо його видворення з Республіки Польща", – сказав Яцек Добжинський, речник Міністерства внутрішніх справ та адміністрації.

Кілька днів тому 23-річний стрімер Crawly опублікував у мережі відео, на якому видно, як він стрибає на автомобілі на одній із парковок у центрі Варшави. Тіктокер також нібито бризнув у перехожого з вогнегасника. Виявилося, що автівки для відео привезли на причепах.

У Владислава Олейниченка 2 мільйони підписників в Instagram. У Варшаві він неодноразово провокував скандальні "акції", які знімав і публікував у TikTok та Instagram.

Яцек Добжинський, речник Міністерства внутрішніх справ і адміністрації, повідомив, що тіктокера затримали і того ж дня видворили з країни додому.

"Там величезні потреби, він зможе проявити себе", – написав заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Чеслав Мрочек на платформі X.

Втім, в Україну блогер не повернувся. Він поїхав до Туреччинb і вже звідти знімає тіктоки.

Нагадаємо, що треш-стримеру Владиславу Олійниченку (Crawly) закидають звинувачення у ксенофобських висловлюваннях про поляків і "розбещенні польської молоді". Польські активісти стверджують, що він має громадянство України.