Украинского тиктокера-миллионника Crawly выдворили из Польши: что произошло

У Владислава Олейниченко 2 миллиона подписчиков в Instagram. В Варшаве он неоднократно провоцировал скандальные "акции", которые снимал и публиковал в соцсетях.

Tik-Tok блогера Crawly депортировали из Польши в Украину и закрыли въезд в Шенгенскую зону на 10 лет. Об этом сообщает RMF24.

Украинец Владислав Олейниченко прославился провокационными прямыми трансляциями в торговых центрах и на парковке. Во время одного из стримов он оскорбил поляков и заявил, что предпочел бы жить в Москве. Этими словами заинтересовался Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения и подал заявление в прокуратуру.

"Мужчину передали офицерам пограничной службы, которые на основании его регистрации в Шенгенской информационной системе приняли меры по его выдворению из Республики Польша", — сказал Яцек Добжинский, представитель Министерства внутренних дел и администрации.

Несколько дней назад 23-летний стример Crawly опубликовал в сети видео, на котором видно, как он прыгает на автомобиле на одной из парковок в центре Варшавы. Тиктокер также якобы брызнул в прохожего из огнетушителя. Оказалось, что машины для видео привезли на прицепах.

У Владислава Олейниченко 2 миллиона подписчиков в Instagram. В Варшаве он неоднократно провоцировал скандальные "акции", которые снимал и публиковал в TikTok и Instagram.

Яцек Добжинский, представитель Министерства внутренних дел и администрации, сообщил, что тиктокера задержали и в тот же день выдворили из страны домой.

"Там огромные потребности, он сможет проявить себя", — написал заместитель министра внутренних дел и администрации Чеслав Мрочек на платформе X.

Впрочем, в Украину блогер не вернулся. Он уехал в Турцию и уже оттуда снимает тиктоки.

Напомним, что трэш-стримеру Владиславу Олейниченко (Crawly) вменяют обвинения в ксенофобских высказываниях о поляках и "развращении польской молодежи". Польские активисты утверждают, что он имеет гражданство Украины.