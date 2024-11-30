Оскорбляет поляков и мечтает жить в Москве: Польша выдворяет якобы украинского тиктокера

Треш-стримеру Владиславу Олейниченко (Crawly) вменяют обвинения в ксенофобских высказываниях о поляках и "развращении польской молодежи". Польские активисты утверждают, что он имеет гражданство Украины.

Блогера TikTok с псевдонимом Crawly депортируют из Польши после того, как он для нового видео прыгал по автомобилям на одной из парковочных площадок в Варшаве и якобы брызнул в прохожего из огнетушителя. Стримера, настоящее имя которого Владислав Олейниченко, задержали 29 ноября и передали пограничной службе, сообщает RMF24.

Треш-стример Crawly несколько дней назад опубликовал в сети видео, на котором крушил автомобили и забрызгивал из огнетушителя прохожих в центре польской столицы. Полиция Варшавы в комментарии Polsat News сообщила, что автомобили, по которым прыгал Олейниченко, специально для видео привезли эвакуаторами, и после перфоманса так же забрали. Однако правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения общественного порядка.

В пятницу 29 ноября представитель Министерства внутренних дел и администрации Польши Яцек Добжинский заявил, что 23-летнего тиктокера Владислава Олейниченко задержали и планируют депортировать из страны.

"Мужчину передали офицерам пограничной службы, которые на основании его регистрации в Шенгенской информационной системе приняли меры по его выдворению из Республики Польша", — написал Яцек Добжинский.

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Польские журналисты сообщают, что во время одного из своих стримов Олийниченко оскорбительно высказывался о поляках и говорил, что хотел бы жить в Москве.

Из-за этих его высказываний общественная организация Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения подал заявление в прокуратуру. В заявлении указали, что стример "развращает польских детей и публично оскорбляет поляков из-за их национальности".

Представители центра утверждают, что Crawly является гражданином Украины белорусского происхождения и учился в украинской школе.

"После приезда в Польшу он совершил несколько сотен правонарушений и преступлений. Он нападал на случайных людей и показывал это в интернете. Китайская платформа TikTok заплатила ему сотни тысяч злотых за то, чтобы он показал, как нападает на случайных жертв в Польше и развращает детей и молодежь", — заявляют в Центре.

Владислав имеет 1,9 миллиона подписчиков в Instagram. Его аккаунт Crawly_Possessed в ТикТок на момент публикации материала недоступен.

Контент тиктокера в основном состоит из провокационных и скандальных видео, на которых он в образе гнома-волшебника, который некоторое время был в тренде в сети, мешает работе магазинов в торговых центрах. Crawly надевал колпак, мантию, искусственную бороду и на корточках преследовал персонал и посетителей.

Напомним, 24 ноября луцкий тикток-блогер Максим Торчило опубликовал видео, на котором вышел к блокпосту с оскорбительным плакатом о ТЦК, а впоследствии запостил видеоизвинения с наложенным на него поддельным логотипом Национальной полиции. Позже тиктокер признался, что полиция его не задерживала, а записать извинения он решил по собственной воле.

Также 22 ноября российский стример Илья Мэдисон рассказал, что его заблокировали на платформе Twitch. Его забанили после стрима Stalker 2, на котором россиянин вырезал символ Z на груди убитого противника и высмеивал украинский язык озвучки.