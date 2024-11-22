"Стреляю на звуки "мовы": россиянина Мэдисона забанили в Twitch после стрима Stalker 2 (видео)

Блогер Илья Мэдисон во время стрима на Twitch игры в S.T.A.L.K.E.R. 2 вырезал символ Z на груди убитого персонажа и говорил, что украиноязычных противников убивать "проще".

Российского блогера Илью "Мэдисона" Давыдова заблокировали на стриминговой платформе Twitch. Бан он получил после стрима игры в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, на котором Мэдисон выдавал украинофобные шутки и вырезал на груди врага букву Z, которая является символом кремлевской пропаганды и войны против Украины. О блокировке сам блогер рассказал на своем канале в Telegram.

Российский блогер Мэдисон во время игры в S.T.A.L.K.E.R. 2 вырезал Z-символик на теле убитого врага

Украинская игра S.T.A.L.K.E.R. 2 недоступна для загрузки в РФ, однако Илья Мэдисон уехал в США, поэтому может беспрепятственно играть в новинку от украинской студии GSC Game World.

Во время стрима игры, который смотрели онлайн более 60 тысяч человек, Мэдисон ножом вырезал на груди убитого противника символ, похожий на букву Z. Twitch трактовал это как пропаганду русского национализма и войны России против Украины и заблокировал аккаунт россиянина.

Мэдисон вырезал букву Z на груди убитого противника в игре S.T.A.L.K.E.R. 2 Фото: скриншот

Отметим, русской озвучки в игре нет, поэтому россиянин играл на украинском и смеялся над этим во время стрима.

"Раньше стрелял, и солдатики кричали: "Нет, нет!", а теперь кричат: "Нит, нит"! Вроде и проще стало", — комментировал Мэдисон украиноязычных персонажей игры.

Услышав украинские реплики от игровых противников, он говорил, что "стреляет на звуки "мовы".

На канале в Telegram россиянин заявил, что комментировать бан на Twitch не хочет, и сказал, что будет искать другие платформы для стримов.

"Нигде ничего нельзя говорить или делать, все вокруг обижаются", — написал Мэдисон.

Мэдисон заявил, что не хочет комментировать блокировку на Twitch Фото: Скриншот

Напомним, релиз игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl состоялся в 18:00 20 ноября. Официальными саундтреками игры стали песни известных и андеграундных украинских исполнителей, в день релиза был опубликован официальный плейлист.

Иностранные критики отмечали, что украинский язык звучит гораздо естественнее во вселенной игры, и советовали играть в Stalker 2 с украинской озвучкой.

До релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике Антон Горелкин заявлял, что российские спецслужбы будут искать в игре терроризм и экстремизм.

Отметим, разработчики игры финансово помогают ВСУ, а гендиректор студии GSC Game World Евгений Григорович надеется новой игрой показать миру, что в Украине есть крутое искусство и технологии.