"Стріляю на звуки мови": росіянина Медісона забанили у Twitch після стриму Stalker 2 (відео)

Блогер Ілля Медісон під час стриму на Twitch гри у S.T.A.L.K.E.R. 2 вирізав символ Z на грудях вбитого персонажа і казав, що україномовних противників вбивати "простіше".

Російського блогера Іллю "Медісона" Давидова заблокували на стримінговій платформі Twitch. Бан він отримав після стриму гри у S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, на якому Медісон видавав українофобні жарти і вирізав на грудях ворога літеру Z, яка є символом кремлівської пропаганди та війни проти України. Про блокування сам блогер розповів на своєму каналі в Telegram.

Російський блогер Медісон під час гри у S.T.A.L.K.E.R. 2 вирізав Z-символіку на тілі вбитого ворога

Українська гра S.T.A.L.K.E.R. 2 недоступна для завантаження у РФ, однак Ілля Медісон виїхав до США, тож може безперешкодно грати в новинку від української студії GSC Game World.

Під час стриму гри, який дивилися онлайн понад 60 тисяч людей, Медісон ножем вирізав на грудях убитого противника символ, схожий на літеру Z. Twitch трактував це як пропаганду російського націоналізму та війни Росії проти України та заблокував акаунт росіянина.

Медісон вирізав літеру Z на грудях убитого противника в грі S.T.A.L.K.E.R. 2 Фото: скриншот

Зазначимо, російського озвучення у грі немає, тому росіянин грав українською та глузував із цього під час стриму.

"Раніше стріляв, і солдатики кричали: "Нет, нет!", а тепер кричать: "Ніт, ніт"! Ніби й простіше стало", — коментував Медісон україномовних персонажів гри.

Почувши українські репліки від ігрових противників, він казав, що "стріляє на звуки мови".

На каналі в Telegram росіянин заявив, що коментувати бан на Twitch не хоче, та сказав, що шукатиме інші платформи для стримів.

"Ніде нічого не можна казати чи робити, всі навкруги ображаються", — написав Медісон.

Медісон заявив, що не хоче коментувати блокування на Twitch Фото: Скриншот

Нагадаємо, реліз гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl відбувся о 18:00 20 листопада. Офіційними саундтреками гри стали пісні відомих і андеграундних українських виконавців, у день релізу було опубліковано офіційний плейлист.

Іноземні критики відзначали, що українська мова звучить набагато природніше у всесвіті гри, тому радили грати в Stalker 2 з українським озвученням.

До релізу S.T.A.L.K.E.R. 2 заступник голови комітету Держдуми РФ з інформаційної політики Антон Горєлкін заявляв, що російські спецслужби шукатимуть у грі тероризм та екстремізм.

Зазначимо, розробники гри фінансово допомагають ЗСУ, а гендиректор студії GSC Game World Євген Григорович сподівається новою грою показати світові, що в Україні є круте мистецтво й технології.