"Набагато природніша": іноземні критики радять грати в Stalker 2 з українським озвученням

Головний герой S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Скіф, на думку західних оглядачів, англійською звучить як "персонаж банального бойовика", тоді як українська краще передає глибину його особистості.

Вчора відбувся реліз довгоочікуваної гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl від української компанії-розробника GSC Game World. Англомовні оглядачі, які вже провели кілька десятків годин у дорелізній версії, високо оцінюють якість українського озвучення і рекомендують іноземцям обирати саме його, пише PC Gamer.

"Єдина річ, яку ви повинні насамперед зробити, щоб добре провести час у грі: заради бога, перемкніть мову озвучення на українську", — просить оглядач Джошуа Воленс.

Журналіст зазначив, що англійською головний герой Скіф звучить як персонаж "пародії на пародію бойовика". За його словами, українська набагато краще пасує настрою гри та головному героєві — втомленому світом сталкеру-одинакові.

"Тож я прошу вас відкрити налаштування та перемкнути мову VO. Не переживайте, ви можете залишити субтитри англійською, я не прошу вас вчити українську, хоча це було б вражаюче. Просто спробуйте. Обіцяю, ви подякуєте мені пізніше", — звернувся Воленс до іноземних читачів.

Також радить геймерам перемкнутися на українську "озвучку" Windows Central. Автор Брендан Лоурі пише, що понад 40 годин провів у грі з українською озвучкою та субтитрами.

"Зрештою, це рідна мова розробників з GSC Game World, які її створили, і це також та мова, яка має найбільший сенс для гри, дія якої відбувається в Чорнобильській зоні відчуження в Україні", — сказав оглядач.

Лоурі зазначив, що, на перший погляд, англійська "озвучка" може здатися "крутою". Проте поговоривши з різними NPC він зауважив, що голоси американських і західноєвропейських акторів дисонують зі світом гри, який відображає українську східноєвропейську культуру, і вибиваються з моторошної напруженої атмосфери. Головний герой Скіф англійською також здався журналісту героєм банального бойовика, "абсолютно пласким і беземоційним".

"Українська озвучка в назві звучить набагато природніше і більше підходить для Зони, особливо добре виконане озвучення Скіфа. Навіть якщо ви, як правило, любитель дубляжів замість субтитрів, я наполегливо рекомендую відкрити розділ "Гра" в налаштуваннях і спробувати українську озвучку. Обіцяю, вам сподобається", — написав Лоурі.

Нагадаємо, після релізу гри S.T.A.L.K.E.R. 2 о 18:00 20 листопада українці "поклали" швидкість мережі деяких інтернет-провайдерів. Магістральні канали зазнали критичного навантаження через те, що фанати франшизи одномоментно масово завантажували довгоочікувану новинку.

За кілька годин до офіційного релізу S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20 листопада з'явилися перші відгуки на гру на платформі Metacritic. Гра отримала середню оцінку 72 із 100, версія для приставки Xbox — 81 із 100. Позитивні відгуки склали 40%, нейтральні та змішані — 28%, негативних було 4%. Гравці відзначили якісну графіку та атмосферу постапокаліпсису, однак скаржилися на технічні проблеми.

Фокус також з'ясував, за що найбільше критикували S.T.A.L.K.E.R. 2 ігрові оглядачі. Найчастіше нарікали на надвисокі системні вимоги, недолугих мутантів і баги.