Надвисокі системні вимоги, недолугі мутанти та баги: геймери розкритикували S.T.A.L.K.E.R. 2

Один з журналістів-оглядачів відеоігор порадив геймерам обирати український дубляж гри, оскільки вважає, що англійський може зіпсувати враження від гри.

Після виходу релізу S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl деякі геймери та оглядачі ігор почали скаржитись на баги та незручності цієї гри. Фокус зібрав найбільш поширені негативні відгуки на українську гру.

Зокрема скаржаться на нестабільний фреймрейт, та ворогів, які застрягають в об'єктах.

"Кожна зустріч з ворогом може означати смерть, кожна нова локація може кишіти аномаліями. Це ігровий світ, який ефективно повідомляє, що він не хоче, щоб ви там були", — написав журналіст VGC.

За його словами, через різноманітні баги гри кожні півтори хвилини вилазив чорний екран.

"Ми наполегливо рекомендуємо український дубляж гри, оскільки англійський може зіпсувати враження від гри деякими недолугими акторськими рішеннями", — зазначив журналіст.

PCGamer вказує на іншу проблематику:

вороги можуть просто ігнорувати загрози або з’являтися нізвідки;

продуктивність просідає навіть на потужних системах;

деякі ігрові механіки, як-от дорогий ремонт спорядження та обмежена система швидких подорожей, можуть викликати роздратування у гравців.

"Гра все ще відчувається нестабільною: трохи заїкається, штучний інтелект все ще іноді не може відрізнити друга від ворога тощо", — написав PCGamer.

Водночас він підкреслив, що жодним чином не звинувачує розробників у дефектах гри та нагадує гравцям, що S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl розробляли під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Stevivor наголосив, що неймовірним є вже навіть те, що S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl взагалі існує сьогодні.

"Той факт, що S.T.A.L.K.E.R. 2 дійшла до релізу – це не що інше, як диво. Шкода тільки, що мій досвід, був зіпсований постійним потоком багів і помилок", — зазначив оглядач.

Нагадаємо, українці "поклали" швидкість мережі деяких провайдерів через те, що завантажували S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Фокус також писав, якими були перші відгуки геймерів на STALKER 2: Heart of Chronobyl.