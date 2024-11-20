"До зустрічі в Зоні": якими є перші відгуки геймерів на STALKER 2: Heart of Chronobyl

Більшість геймерів зазначили чудову атмосферу, якісну графіку та геймплей перших місій. Деякі з них зазначили проблеми з багами, картинкою та тим, що їхнє "залізо" не тягне гру попри заявлені параметри.

Випуск другої частини культової франшизи S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chronobyl відбувся 20 листопада. Перші щасливці вже встигли висловити свої враження від проходження гри на платформі Steam.

Значна частина подякувала компанії-розробнику за випуск другої частини S.T.A.L.K.E.R. Наразі більшість гравців провела за грою від 15 до 45 хвилин, і вони вже почали описувати, які враження в них вони викликали.

На платформі Steam вже присутні понад 40 різноманітних відгуків, 90% з яких є позитивними. Значна частина геймерів похвалила гру за класну графіку та атмосферне відчуття постапокаліпсису. Низка гравців пише, що почала проходити деякі місії, і поки що серйозних багів чи проблем не спостерігалося на перших етапах проходження.

"Немає багів чи зависань, тільки аномалії. Таке воно життя в Зоні [відчуження]. Тепер виходь звідки, сталкере, та замовляй гру вже зараз!", — написала користувачка під ніком Lucy.

Відгуки на S.T.A.L.K.E.R 2 у мережі (фото: скріншот з Steam)

Користувач з ніком Mothlord написав, що "Сталкер 2" — не що інше, як диво. Він додав, що багато давніх франшиз відійшли від свого коріння спробі зацікавити якомога більше гравців, то "Stalker 2 добре знає свою основну аудиторію та пропонує саме той тип гри, на який ми сподівалися".

Відгуки на S.T.A.L.K.E.R 2 у мережі (фото: скріншот з Steam)

Користувач з ніком Human Zaddy 44618 написав свої враження від перших хвилин у грі.

"Поки що 10/10. Продуктивність висока, але я маю 7900X3d, 64 ГБ DDR5 і 7900XTX. У мене 59-дюймовий ультраширокий екран. Він відтворює приблизно 70-90 кадрів в секунду на епосі з якістю FSR і генерацією кадрів", — повідомив геймер.

Відгуки на S.T.A.L.K.E.R 2 у мережі (фото: скріншот з Steam)

Ще один геймер був зовсім лаконічним і чітко сказав, що думає про франшизу. "Це — найкраща гра взагалі у світі, тому [якщо не подобається] пішли ви!"

Відгуки на S.T.A.L.K.E.R 2 у мережі (фото: скріншот з Steam)

Кілька користувачів були не в захваті від того, що їхні відеокарти не могли підтримувати картинку. Вони розчаровані тим, що гру так довго робили, і не змогли передбачити "таких прорахунків". Деякі відверто казали, що їхнє "залізо", попри те, що підходять під мінімальні вимоги, не може потягнути гру та картинку на екрані.

"Пограв десять хвилин і вже побачив стільки [невдалих] кадрів, що просто…", — написав геймер з ніком churchfires.

Реакція Офісу президента на реліз STALKER 2: Heart of Chronobyl

Також на реліз другої частини відгукнувся очільник Офісу президента України Андрій Єрмак. У своєму дописі в Telegram він написав, що для старих гравців (олдів) "S.T.A.L.K.E.R.:Тінь Чорнобиля — це найкраще, особливо з геймпадом". Сам Єрмак додав, що STALKER 2 — "це круто" і можливо він колись пограє в цю частину.

Раніше Фокус писав про те, як платформа Metacritic оцінила реліз другої частини культової франшизи. Зокрема, гру хвалять за графіку та атмосферу постапокаліпсису, та геймери скаржаться на "технічний безлад", який заважає повному зануренню в історію.

Також ми писали про історію випуску гри, системні вимоги та перші відгуки бета-тестерів. Розробники сподіваються, що їхній продукт підніме престиж України та покаже світові, що ми маємо якісні технології та мистецтво.