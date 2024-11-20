"До встречи в Зоне": каковы первые отзывы геймеров на STALKER 2: Heart of Chronobyl

Большинство геймеров отметили замечательную атмосферу, качественную графику и геймплей первых миссий. Некоторые из них отметили проблемы с багами, картинкой и тем, что их "железо" не тянет игру несмотря на заявленные параметры.

Выпуск второй части культовой франшизы S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chronobyl состоялся 20 ноября. Первые счастливчики уже успели высказать свои впечатления от прохождения игры на платформе Steam.

Значительная часть поблагодарила компанию-разработчика за выпуск второй части S.T.A.L.K.E.R. Сейчас большинство игроков провели за игрой от 15 до 45 минут, и они уже начали описывать, какие впечатления у них они вызвали.

На платформе Steam уже присутствуют более 40 различных отзывов, 90% из которых являются положительными. Значительная часть геймеров похвалила игру за классную графику и атмосферное ощущение постапокалипсиса. Ряд игроков пишет, что начала проходить некоторые миссии, и пока серьезных багов или проблем не наблюдалось на первых этапах прохождения.

"Нет багов или зависаний, только аномалии. Такая она жизнь в Зоне [отчуждения]. Теперь выходи откуда, сталкер, и заказывай игру уже сейчас!", — написала пользовательница под ником Lucy.

Отзывы на S.T.A.L.K.E.R 2 в сети (фото: скриншот из Steam)

Пользователь с ником Mothlord написал, что "Сталкер 2" — не что иное, как чудо. Он добавил, что многие давние франшизы отошли от своих корней в попытке заинтересовать как можно больше игроков, то "Stalker 2 хорошо знает свою основную аудиторию и предлагает именно тот тип игры, на который мы надеялись".

Отзывы на S.T.A.L.K.E.R 2 в сети (фото: скриншот из Steam)

Пользователь с ником Human Zaddy 44618 написал свои впечатления от первых минут в игре.

"Пока что 10/10. Производительность высокая, но у меня 7900X3d, 64 ГБ DDR5 и 7900XTX. У меня 59-дюймовый ультраширокий экран. Он воспроизводит примерно 70-90 кадров в секунду на эпосе с качеством FSR и генерацией кадров", — сообщил геймер.

Отзывы на S.T.A.L.K.E.R 2 в сети (фото: скриншот из Steam)

Еще один геймер был совсем лаконичным и четко сказал, что думает о франшизе. "Это — лучшая игра вообще в мире, поэтому [если не нравится] пошли вы!"

Отзывы на S.T.A.L.K.E.R 2 в сети (фото: скриншот из Steam)

Несколько пользователей были не в восторге от того, что их видеокарты не могли поддерживать картинку. Они разочарованы тем, что игру так долго делали, и не смогли предвидеть "таких просчетов". Некоторые откровенно говорили, что их "железо", несмотря на то, что подходят под минимальные требования, не может потянуть игру и картинку на экране.

"Поиграл десять минут и уже увидел столько [неудачных] кадров, что просто...", — написал геймер с ником churchfires.

Реакция Офиса президента на релиз STALKER 2: Heart of Chronobyl

Также на релиз второй части откликнулся глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. В своей заметке в Telegram он написал, что для старых игроков (олдов) "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля — это лучшее, особенно с геймпадом". Сам Ермак добавил, что STALKER 2 — "это круто" и возможно он когда-то поиграет в эту часть.

Ранее Фокус писал о том, как платформа Metacritic оценила релиз второй части культовой франшизы. В частности, игру хвалят за графику и атмосферу постапокалипсиса, но геймеры жалуются на "технический беспорядок", который мешает полному погружению в историю.

Также мы писали об истории выпуска игры, системных требованиях и первых отзывах бета-тестеров. Разработчики надеются, что их продукт поднимет престиж Украины и покажет миру, что у нас есть качественные технологии и искусство.