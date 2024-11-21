Сверхвысокие системные требования, нелепые мутанты и баги: геймеры раскритиковали S.T.A.L.K.E.R. 2
Один из журналистов-обозревателей видеоигр посоветовал геймерам выбирать украинский дубляж игры, поскольку считает, что английский может испортить впечатление от игры.
После выхода релиза S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl некоторые геймеры и обозреватели игр начали жаловаться на баги и неудобства этой игры. Фокус собрал наиболее распространенные негативные отзывы на украинскую игру.
В частности жалуются на нестабильный фреймрейт, и врагов, которые застревают в объектах.
"Каждая встреча с врагом может означать смерть, каждая новая локация может кишеть аномалиями. Это игровой мир, который эффективно сообщает, что он не хочет, чтобы вы там были", — написал журналист VGC.
По его словам, из-за разнообразных багов игры каждые полторы минуты вылезал черный экран.
"Мы настоятельно рекомендуем украинский дубляж игры, поскольку английский может испортить впечатление от игры некоторыми нелепыми актерскими решениями", — отметил журналист.
PCGamer указывает на другую проблематику:
- враги могут просто игнорировать угрозы или появляться из ниоткуда;
- производительность проседает даже на мощных системах;
- некоторые игровые механики, такие как дорогой ремонт снаряжения и ограниченная система быстрых путешествий, могут вызывать раздражение у игроков.
"Игра все еще ощущается нестабильной: немного заикается, искусственный интеллект все еще иногда не может отличить друга от врага и т.д.", — написал PCGamer.
В то же время он подчеркнул, что никоим образом не обвиняет разработчиков в дефектах игры и напоминает игрокам, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl разрабатывали во время полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Stevivor отметил, что невероятным является уже даже то, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вообще существует сегодня.
"Тот факт, что S.T.A.L.K.E.R. 2 дошла до релиза — это не что иное, как чудо. Жаль только, что мой опыт, был испорчен постоянным потоком багов и ошибок", — отметил обозреватель.
Напомним, украинцы "положили" скорость сети некоторых провайдеров из-за того, что скачивали S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.
Фокус также писал, какими были первые отзывы геймеров на STALKER 2: Heart of Chronobyl.