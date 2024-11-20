Все грузят STALKER. 2: украинцы "положили" скорость сети некоторых провайдеров

Из-за массовой загрузки долгожданной игры в многопоточном режиме на внешних магистральных каналах наблюдается перегрузка. Снижение скорости доступа к Интернету может коснуться всех абонентов, говорят провайдеры.

В разных городах Украины фиксируется уменьшение скорости домашнего интернета. Все из-за того, что в 18:00 вышла долгожданная украинская игра S.T.A.L.K.E.R. 2 и ее фанаты принялись ее скачивать, что перегрузило сеть некоторых провайдеров.

"S.T.A.L.K.E.R. 2 вызвал настоящую аномалию. Из-за массовой загрузки долгожданной игры в многопоточном режиме на внешних магистральных каналах наших партнеров сейчас наблюдается перегрузка. Снижение скорости доступа к Интернету может коснуться всех абонентов. Проблема, к сожалению, вне нашего прямого влияния", — говорится в сообщении одесского провайдера "Тенет".

Харьковский провайдер Triolan.Me тоже сообщает о снижении скорости из-за скачивания игры абонентами.

"Сейчас наблюдается временное снижение скорости интернета по всем направлениям. Это связано с повышенной нагрузкой на каналы из-за массового интереса к выходу игры "S.T.A.L.K.E.R.", — говорится в сообщении.

Зато в "Киевстар" изданию Forbes заявили, что у них со скоростью все нормально, и их абоненты не заметили никаких перепадов.

"Наши абоненты пользуются гигабитной скоростью, особенно геймеры, поэтому благодаря этому скорость загрузки видеоигр может уменьшаться минимально, что не очень заметно для абонентов", — говорится в сообщении.

Напомним, что разработчики компании Nvidia провели тестирование возможностей новых видеокарт для игры S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl. В компании сообщили, что обновление 566.14 уже доступно для загрузки через GeForce Experience или фирменное приложение NVIDIA App, которое сегодня выходит из стадии бета-тестирования.